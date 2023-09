Mit der Ausbildungsplattform Stutensee ins Abenteuer Arbeit durchstarten

Am 7. Oktober bietet die Ausbildungsplattform Stutensee mit über 70 Ausstellern wieder beste Chancen für junge Berufseinsteiger.

Auf der Suche nach einem optimalen Start ins Berufsleben? Am Samstag, 7. Oktober, findet im Messezelt auf dem Festplatz in Stutensee-Blankenloch wieder die Ausbildungsplattform Stutensee statt. Von 10 bis 14 Uhr können die jugendlichen Besucherinnen und Besucher dabei vieles über ihre Erfolgschancen in unterschiedlichen Berufen und Studiengängen und rund um die Themen Praktikum, Ausbildung und Studium aus erster Hand erfahren.

Über 70 Aussteller unterschiedlichster Branchen aus Stutensee und der Region - auch Hochschulen und Bildungseinrichtungen sind vertreten - präsentieren sich als attraktive Arbeitgeber, zeigen den Besuchern die individuellen und hervorragenden Berufsperspektiven auf und informieren über die hohe Bandbreite schulischer, beruflicher und akademischer Weiterbildungsmöglichkeiten.

Um den Jugendlichen die große Vielzahl an Berufen und Studiengängen praktisch näherzubringen und die Entscheidung bezüglich Ausbildung oder doch lieber Studium zu erleichtern, wird von den teilnehmenden Unternehmen neben praxisnaher Beratung auch einiges an Aktionen an den Ständen geboten. Weitere Informationen zur Messe finden sich unter www.stutensee.de oder direkt unter Ausbildungsplattform.Stutensee.de.

BNN Azubiportal Auf dem BNN Azubiportal bnn.de/azubi finden Schüler und Schülerinnen zahlreiche Ausbildungsplätze und duale Studiengänge der Region. Außerdem unterstützt das Portal bei der Berufsfindung: In dem Bereich „Berufe entdecken“ werden über 90 Ausbildungsberufe vorgestellt. Jetzt vorbeischauen auf bnn.de/azubi!

Ein Blick auf einige der Unternehmen, die bei der Ausbildungsplattform Stutensee mit von der Partie sind:

AKB Holzbau GmbH & Co.KG

AKB Holzbau plant und realisiert ganzheitliche ökologische Bauprojekte im Landkreis Karlsruhe. Neben den klassischen Zimmererarbeiten und Neubauten in Holzrahmenbauweise, bieten wir Lösungen für energetische Sanierungen eines Objektes an. Wir beraten zu Förderungen und den möglichen Sanierungspotenzialen an. Auch die serielle Sanierung mit Zusatzförderung durch die KfW ist möglich. Wir planen, bauen und sanieren mit ökologisch unbedenklichen, nachhaltigen Materialien und nach einem ressourcenschonenden Konzept.

AKB Holzbau Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Zimmerer Kontakt: Ann-Kathrin Beimel-Alfke, Gottlieb-Daimler-Straße 5 76297 Stutensee, +49 (7249) 94570, a-k.beimel@a-k.de, www.a-kb.de

Allianz

Als weltweit führender Versicherer, Finanzdienstleister und Vermögensverwalter steht die Allianz seit 1890 für Sicherheit und Zuversicht. Unsere Unternehmenskultur ermöglicht den Mitarbeitenden gemeinsam Großes zu erschaffen, Höchstleistungen zu erzielen, neue Wege zu gehen und die Branche herauszufordern. Trage auch du dazu bei, die herausragende Marktposition zu stärken und starte deine Ausbildung oder dein duales Studium mit der Allianz. Let’s care for tomorrow.

Allianz Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d), Koch/köchin (m/w/d) Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Arts BWL- Versicherung (m/w/d) Kontakt: Marcus Mäusner, Kriegsstraße 117 76135 Karlsruhe, +49 (721) 5045 25216, marcus.maeusner@allianz.de, careers.allianz.com

Avnet Embedded GmbH

Avnet Embedded ist ein führendes Hightech-Unternehmen der Elektronikbranche mit globaler Struktur. Unser Sitz ist im Kreis Karlsruhe, Stutensee-Spöck, mit ca. 850 Mitarbeitern. Wir entwickeln, produzieren und integrieren eingebettete Computer- und Display-/Touch-Lösungen - sogenannte „Embedded Systems.

Unsere Embedded-Lösungen findet man in vielen Geräten unseres täglichen Lebens in den Bereichen Medizin, Sicherheit, Automatisierung, u.v.m..

Avnet Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Elektroniker/in für Geräte & Systeme, Industriekaufmann/-frau, Fachkraft für Lagerlogistik Kontakt: Martina Geißler, Industriestraße 16 76297 Stutensee, +49 (7249) 910 218, Martina.Geissler@avnet.eu, www.avnet.com/embedded

AWO Soziale Dienste gGmbH

Die Arbeiterwohlfahrt(AWO) im Landkreis Karlsruhe ist ein sozialer Dienstleister mit über 90 Einrichtungen. Wir engagieren uns in der Familienhilfe+Altenpflege, betreiben Integrationsbetriebe, Familien-/Jugendzentren inkl. Schulsozialarbeit, Kinderbetreuung, Pflege für Senioren+Menschen mit Behinderung. Wir bieten Ausbildungsplätze im sozialpädagogischen Bereich und der Gesundheit & Pflege an sowie eine Vielzahl an Praktikumsplätzen/Aushilfsjobs. FSJ´ler/BFD´ler sind bei uns herzlich willkommen

AWO Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Pädagogische Fachkraft, PIA, Koch/-in, Pflegefachfrau/-mann, Altenpflegehelfer/-in, Pflegedienstleitung, Bürokauffrau/-mann Kontakt: Sebastian Emmert, Prinz-Wilhelm-Straße 3 76646 Bruchsal, +49 (7251) 7130-37, s.emmert@awo-ka-land.de, www.awo-ka-land.de

BruderhausDiakonie

Das Seniorenheim im Kirchengarten in Forst ist ein Pflegeheim mit 38 Pflegeplätzen und 24 betreuten Seniorenwohnungen für altersgerechtes Wohnen.

Hier erwarten dich spannende Perspektiven!

Du kannst dich für eine dreijährige generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann entscheiden –das bedeutet, dass du neben der Altenpflege im Seniorenheim auch im ambulanten Bereich und im Krankenhaus ausgebildet wirst. Oder du gehst den einjährigen Weg und machst eine Ausbildung zum Altenpflegehelfer. Solide Grundlagen inklusive!

Möchtest du einen Einblick in die Pflege gewinnen? Dafür bieten wir dir das FSJ (freiwilliges soziales Jahr) oder den Bundesfreiwilligendienst an. Eine einmalige Chance, dich auszuprobieren und herauszufinden, ob die Pflegewelt dein Ding ist.

BruderhausDiakonie Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Pflegefachmann/ frau, Altenpflegehelfer, FSJ/ BfD Kontakt: Ria Däschner, Am Kirchengarten 1 76694 Forst, +49 (7251) 981320, Ria.Daeschner@bruderhausdiakonie.de, altenhilfe.bruderhausdiakonie.de, jobs-karriere.bruderhausdiakonie.de

Deutsche Rentenversicherung

Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg ist einer der größten Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung. An den beiden Standorten in Karlsruhe und Stuttgart sowie in 15 Regionalzentren und weiteren Außenstellen im gesamten Bundesland beschäftigen wir rund 3.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Angestellte oder Beamte im öffentlichen Dienst.Als moderne, bürgernahe und wirtschaftlich arbeitende Dienstleisterin sind wir für 7 Millionen Versicherte erste Ansprechpartnerin bei allen Fragen rund um Rente, Altersvorsorge und Rehabilitation.

Deutsche Rentenversicherung Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Sozialversicherungsfachangestellte/r, Kaufleute für Büromanagement Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Laws - Rentenversicherung, Bachelor of Science - Wirtschaftsinformatik, Bachelor of Arts – Digitales Verwaltungsmanagement Kontakt: Lina Andresen / Petra Feile, Gartenstr. 105 76135 Karlsruhe, +49 (721) 825-21555 / +49 (721) 825-21551, azubi.KA@drv-bw.de, www.klugekoepfefuerdierente.de

Duale Hochschule Baden-Württemberg

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe bietet in der TechnologieRegion zusammen mit national und international agierenden Unternehmen ein vielfältiges Angebot von betriebswirtschaftlichen, technischen, informationstechnischen und gesundheitswissenschaftlichen Studiengängen.

Beim Studium an der DHBW Karlsruhe wechseln sich Theoriephasen an der Hochschule und Praxisphasen im Unternehmen ab. Durch dieses duale Prinzip sind die Studierenden optimal auf ihre spätere Berufstätigkeit vorbereitet. Acht von zehn Absolvent*innen haben direkt nach dem Studium einen Job, die allermeisten davon im Partnerunternehmen.

Duale Hochschule Ausbildungs- und Studienangebote Studienmöglichkeiten Fakultät Technik: Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik, Sustainable Science and Technology, Wirtschaftsingenieurwesen Studienmöglichkeiten Fakultät Wirtschaft: BWL - Bank, BWL - Digital Business Management, BWL – Digital Commerce Management, BWL - Deutsch Französisches Management, BWL - Handel, BWL - Industrie, BWL - Versicherung, RSW - Steuern und Prüfungswesen, Unternehmertum / Unternehmertum ONLINE, Wirtschaftsinformatik Studienmöglichkeiten Studienbereich Gesundheit: Physician Assistant, Angewandte Gesundheits- und Plegewissenschaften, Angewandte Hebammenwissenschaft Kontakt: Birgit Schlenker, Erzbergestr. 121 76133 Karlsruhe, +49 (721) 97 55 5, info@dhbw-karlsruhe.de, www.karlsruhe.dhbw.de

Evangelische Stadtmission Karlsruhe

Die Evangelische Stadtmission Karlsruhe ist diakonischer Träger verschiedener Pflegeeinrichtungen in und um Karlsruhe. Dazu gehören Seniorenheime, Anlagen für Betreutes Wohnen, Tagespflege, Eingliederungshilfe psychisch erkrankter Menschen sowie eine Einrichtung für Menschen mit komplexen Behinderungen.

Wir helfen Menschen: Das ist das Motto der Stadtmission Karlsruhe seit 1882. Seit über 140 Jahren bieten wir als professioneller Träger vor Ort die Hilfe, die ältere Menschen oder Menschen in Not brauchen.

Evangelische Stadtmission Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann (w/m/d), Ausbildung zur Pflegehelferin / zum Pflegehelfer (w/m/d) Kontakt: Sergej Schlender, Stv. Pflegedirektor Seniorenzentrum Stutensee, Wiesenstr. 25 76297 Stutensee, +49 (7244) 401014, bewerbung@karlsruher-stadtmission.de, www.mission-azubi.de

GEHOLIT + WIEMER GmbH

GEHOLIT + WIEMER als Mitglied der KABE Swiss Group ist ein typisches mittelständisches Unternehmen mit einer über 130-jährigen Tradition. Damit setzen wir bereits seit 1889 Maßstäbe in der Entwicklung und Herstellung von Beschichtungsstoffen in den Bereichen Korrosionsschutz und Industrielackierungen.

Für eine weiterhin beständige und glänzende Zukunft unseres Familienbetriebs suchen wir motivierte Auszubildende für attraktive, zukunftsträchtige und abwechslungsreiche Ausbildungen im Entwicklungslabor, im kaufmännischen sowie im gewerblichen Bereich

GEHOLIT + WIEMER Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Industriekaufmann, Lacklaborant, Produktionsfachkraft Chemie Kontakt: Personalabteilung, Sofienstr. 36 76676 Graben-Neudorf, +49 (7255) 99 114, personal@geholit-wiemer.de, www.geholit-wiemer.de

Hornung GmbH & Co.KG

Die Firma Hornung ist stolz auf über 110 Jahre Unternehmensgeschichte. Als ein familiengeführtes Unternehmen gehören Vertrauen und Werte auf allen Ebenen zur Tradition. Davon profitieren Kunden, Lieferanten ebenso wie natürlich die Angestellten und Auszubildenden des Unternehmens.

Hornung Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement, Kaufleute im Einzelhandel, Fachkräfte für Lagerlogistik, Praktika nach Terminfindung jederzeit in allen o.g. Ausbildungsberufen möglich Kontakt: Anemone Kraus / Sina Bayer, Fraunhoferstraße 2 76297 Stutensee, +49 (7244) - 73 69 331 / +49 (7244) - 73 69 332, jobs@hornung-baustoffe.de, www.hagebau-hornung.de/jobs

Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe

Die Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (kurz KTE) ist zuständig für alle Rückbauaktivitäten an stillgelegten kerntechnischen Versuchs- und Prototypanlagen am Standort Karlsruhe KIT Campus Nord sowie für die notwendigen Entsorgungstätigkeiten der nuklearen Abfälle. Hier arbeiten Expert*innen aus dem Strahlenschutz, der Arbeitssicherheit, der Elektrotechnik und der Informatik direkt zusammen. Informiere dich bei uns am Stand oder im Internet über deinen Karrierestart bei der KTE.

Kerntechnische Entsorgung Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Ausbildung Mechatroniker Duale Studiengänge (m/w/d): Duales Studium Sustainable Science and Technology Fachrichtung Strahlenschutz, Duales Studium Elektrotechnik, Duales Studium Informatik (m/w/d) Kontakt: Jonas Bart, Hermann-von-Helmholtz-Platz 1 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, +49 (7247) 88-2673, jonas.bart@kte-karlsruhe.de, karriere.kte-karlsruhe.de

Kleiberit SE & Co. KG

Wir sind ein international erfolgreiches mittelständisches Unternehmen der chemischen Industrie mit überdurchschnittlich wachsenden Marktanteilen. Und dies seit über 75 Jahren. An unserem Hauptstandort im badischen Weingarten sind innovative Forschung und Entwicklung, modernste Fertigungsanlagen sowie intelligente Logistik die Grundlagen für die weitere positive Entwicklung. Unsere innovativen Klebstoffsysteme und Technologien für die Oberflächenveredelung finden Verwendung in der Möbel- und Zulieferindustrie, dem Handwerk, der Automotive- und Filterindustrie sowie der Papier- und Textilverarbeitung. Unter dem Markennamen KLEIBERIT werden jährlich ca. 60.000 Tonnen Klebstoffe produziert und vertrieben. Weltweit sorgen über 700 Mitarbeiter für die hohe Qualität der Produkte und den kundennahen Service.

Kleiberit Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Chemikant, Chemielaborant, Elektroniker für Betriebstechnik, Fachinformatiker für Systemintegration, Fachkraft für Lagerlogistik, Industriekaufmann/-frau, Konstruktionsmechaniker Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Arts – BWL-Industrie, Bachelor of Engineering – Holztechnik, Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik Kontakt: Personalabteilung Kleiberit SE & Co. KG, bewerbung@kleiberit.com, www.kleiberit.com/de/karriere

Maxauer Papierfabrik

Die Maxauer Papierfabrik stellt umweltfreundliches und ökologisch nachhaltiges Papier her und ist seit 2023 Teil der Schwarz Produktion. Das in Karlsruhe-Maxau produzierte Papier ist recycelbar, erneuerbar sowie biologisch abbaubar.

Die Schwarz Produktion ist die Dachmarke der Produktionsbetriebe der Schwarz Gruppe und stellt mit insgesamt ca. 5.500 Mitarbeitern hochwertige Lebensmittel sowie nachhaltige Verpackungen und Materialien für Lidl und Kaufland her.

Maxauer Papierfabrik Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Industriemechaniker, Papiertechnologe, Elektroniker für Automatisierungstechnik Duale Studiengänge (m/w/d): Elektrotechnik (Bachelor of Engineering), Papiertechnik (Bachelor of Engineering) Kontakt: Daniel Speck, Mitscherlichstraße 76184 Karlsruhe, +49 (721) 9566 414, daniel.speck@maxauer-papierfabrik.com, schwarz-produktion.com/produktion/maxau

MEG Wörth GmbH

Die MEG Wörth am Rhein ist Teil des Getränkenetzwerkes der MEG und damit eine wichtige Säule der Schwarz Produktion. In Wörth am Rhein produzieren ca. 230 Mitarbeiter Mineralwasser und Erfrischungsgetränke.

Die Schwarz Produktion ist die Dachmarke der Produktionsbetriebe der Schwarz Gruppe und stellt mit insgesamt ca. 5.500 Mitarbeitern hochwertige Lebensmittel sowie nachhaltige Verpackungen und Materialien für Lidl und Kaufland her.

MEG Wörth Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Fachlagerist, Elektroniker für Betriebstechnik Kontakt: Tara Mengül-Zandieh, Am Oberwald 15 76744 Wörth am Rhein, +49 (7271) -9798 1121, personal.woerth@meg-gruppe.com, schwarz-produktion.com/produktion/meg

Merkur Akademie International gGmbH

Die Merkur Akademie International ist eine der führenden Privatschulen in der Region mit breitem Angebot, guten Kontakten zur Wirtschaft und ganzheitlichem Ansatz, die optimal auf den Abschluss und das Leben vorbereitet. Zahlreiche internationale und regionale Kooperationen, eine vertrauensvolle und intensive Zusammenarbeit mit Unternehmen, den staatlichen Behörden sowie Organisationen und Verbänden prägen unser Schulleben. Die gemeinnützige private Schule greift wirtschaftliche, gesellschaftliche sowie internationale Entwicklungen früh auf und verknüpft sie mit ihrer über 120-jährigen Tradition.

Merkur Akademie Ausbildungs- und Studienangebote Abitur: Zum Abitur am Beruflichen Merkur Gymnasium (ab Klasse 8 bzw. ab Klasse 11 bis Klasse 13), Abitur nachholen an der Wirtschaftsoberschule (2 Jahre) Schulische Berufsausbildung: International Management Assistant [Europasekretariat] (2 Jahre), Zur Fachhochschulreife am kaufmännischen Berufskolleg I und II (2 Jahre), Zur Fachhochschulreife am Berufskolleg Fremdsprachen (2 Jahre) Kontakt: Thomas Veith, Erzbergerstraße 147 76149 Karlsruhe, +49 (721) 1303 0, tveith@merkur-akademie.de, www.merkur-akademie.de

S&G Automobil AG

S&G. Zwei Buchstaben, eine große Leidenschaft für den Stern – und das seit bald 125 Jahren. Mit rund 1.400 Mitarbeiter*innen, darunter 300 Auszubildende erbringt die S&G Gruppe umfassende Verkaufs- und Serviceleistungen rund um die Marken Mercedes-Benz und smart. Mit zehn Standorten in Baden-Württemberg, sieben Standorten in Sachsen-Anhalt sowie einem Fachbetrieb für den Nutzfahrzeug Um- und Ausbau in Rheinland-Pfalz ist die S&G Gruppe der älteste Mercedes-Benz Partner der Welt.

S&G Automobil AG Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Kfz-Mechatroniker Fachrichtung: Pkw/Nfz/System- und Hochvolttechnik, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, Automobilkaufmann, Fachkraft für Lagerlogistik Kontakt: Pascal Woll, Schoemperlenstr. 14 76185 Karlsruhe, +49 (721) 9565-229, ausbildung@sug.de, www.sug.de/ausbildung

Schwitzer’s Hotel am Park GmbH

Willkommen im Schwitzer’s Hotel am Park in Waldbronn! Wir sind ein inhabergeführtes Hotel mit 20 Zimmern, einem Gourmetrestaurant (1*Michelin) und mittlerweile vier weiteren Restaurants mit unterschiedlichen Konzepten und Speiseangeboten. Wir sind ein offenes, vielfältiges und motiviertes Team von rund 90 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen - davon 30 Azubis - aus vielen Ländern dieser Welt, das kulinarische Meisterwerke aus regionalen Zutaten kreiert und Gastfreundschaft lebt.

Schwitzer’s Hotel Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Koch/Köchin, Fachkraft Restaurant- und Veranstaltungsgastronomie, Hotelfachfrau/Hotelfachmann Duale Studiengänge (m/w/d): Hotel- und Gastronomiemanagement an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg Kontakt: Stephanie Christ, Etzenroter Str. 4 76337 Waldbronn, +49 (07243) 354 850, s.christ@schwitzers.com, www.schwitzers.com

Sparkasse Karlsruhe

Die Sparkasse Karlsruhe ist mit rund 1.300 Mitarbeitern und einer mehr als 200-jährigen Unternehmensgeschichte eines der größten und das traditionsreichste Finanzdienstleistungsinstitut unserer Region. Mit dieser langjährigen Erfahrung bietet die Sparkasse jährlich bis zu ca. 45 Auszubildenden und DH-Studenten nicht nur eine abwechslungsreiche und interessante Ausbildung, sondern auch die Chance, die Finanzwelt aktiv mitzugestalten.

Sparkasse Karlsruhe Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Bankkaufmann, Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation Privates Vermögensmanagement, Bankkaufmann „digital“, Bankkaufmann „digital“ mit Zusatzqualifikation Privates Vermögensmanagement, AusbildungPlus – Abschluss Bankkaufmann Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Arts – BWL Bank, Bachelor of Science – Fachrichtung Wirtschaftsinformatik Kontakt: Rebecca Balke / Julia Böhm, Kaiserstr. 223 76133 Karlsruhe, +49 (721) 1461795 / +49 (721) 1461573, Rebecca.balke@spk-ka.de / Julia.boehm@spk-ka.de, www.sparkasse-karlsruhe.de/ausbildung

Stadtverwaltung Stutensee

Die Stadtverwaltung Stutensee ist mit über 420 Beschäftigten eine der großen kommunalen Arbeitgeberinnen im Landkreis Karlsruhe. Als Ausbildungsbetrieb bietet die Stadtverwaltung vielseitige und interessante Berufschancen: In der Verwaltung, in den Kindergärten, in den Schulen, im Stutenseebad, im Bauhof, im Jugendzentrum und bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Stadtverwaltung Stutensee Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d):Verwaltungsfachangestellte/r, Kauffrau/-mann für Digitalisierungsmanagement, Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in, Fachangestellte/r für Bäderbetriebe, Berufspraktika für Erzieherinnen und Erzieher, Freiwilligendienst (BFD/FSJ) Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Arts – Public Management (Gehobener Verwaltungsdienst) / Einführungspraktikum sowie Praxisphase Kontakt: Heike Heimberger, Rathausstr. 3 76297 Stutensee, +49 (7244) 969 614, personal@stutensee.de, www.stutensee.de

TelemaxX Telekommunikation GmbH

Die TelemaxX Telekommunikation GmbH ist Betreiber von fünf Hochsicherheitsrechenzentren in der TechnologieRegion Karlsruhe. Erfolgreich seit 1999 haben wir uns darauf spezialisiert, individuelle Rechenzentrumsflächen, Housing- sowie Managed-Service-Lösungen für die Anforderungen unserer Geschäftskunden zu realisieren – wobei die klassischen Telekommunikationsdienste das Gesamtportfolio abrunden. Wir suchen Auszubildende, die sich für Telekommunikationsthemen ebenso begeistern, wie für Teamarbeit. Die Freude am Lernen und Spaß an der Arbeit mitbringen.

TelemaxX Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsangebote (m/w/d): Ausbildungsplatz zum Fachinformatiker für Systemintegration, Ausbildungsplatz zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, Ausbildungsplatz zum Kaufmann für Büromanagement, Ausbildungsplatz zum Kaufmann für IT-Systemmanagement Kontakt: Lena Wipfler-Übelhör, Amalienbadstraße 41 76227 Karlsruhe, +49 (721) 130 88 641, personal@telemaxx.de, www.telemaxx.de

Badische Neueste Nachrichten Badendruck GmbH

Die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) sind ein moderner Verlag mit Tradition. Unsere digitalen Kanäle von bnn.de und BNN+ bis zum ePaper erreichen jeden Tag mehr als 150.000 Menschen rund um Karlsruhe und in ganz Mittelbaden – Tendenz steigend. Das Fundament dafür bildet die Zeitung, die jeden Tag in einer Auflage von mehr als 100.000 Exemplaren erscheint. Weit über tägliche 340.000 Leser schätzen die gedruckte BNN mit ihren neun Regionalausgaben. Das Angebot ergänzen ein Anzeigenblatt und eine Wochenendzeitung. Zum Kanalmix gehören ebenfalls Kanäle bei Facebook, Instagram und weitere digitale Portale. Mit diesem Portfolio sind wir Marktführer in der Technologieregion Karlsruhe und darüber hinaus.