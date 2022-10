Autofahrerin nach Kollision mit Radler in Stutensee-Blankenloch gesucht

Eine Autofahrerin hatte beim Abbiegen in Stutensee am Mittwochmittag einen Fahrradfahrer übersehen und stieß mit ihm zusammen. Erst später bemerkte der Jugendliche seine Verletzungen und Schäden am Fahrrad. Die Polizei sucht deshalb nach der Verantwortlichen.

Ein Fahrradfahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto am Mittwochmittag in Stutensee-Blankenloch verletzt worden. Die Beamten suchen jetzt nach der verantwortlichen Autofahrerin, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Der 17-jährige Fahrradfahrer fuhr auf dem Radweg entlang der Hauptstraße, als die Frau von der Rheingoldstraße auf die Hauptstraße einbog. Sie übersah ihn und es kam zum Zusammenstoß.

Die Frau sei allerdings sofort ausgestiegen, um sich nach dem Wohlbefinden des Jugendlichen zu informieren. Dieser gab zu dem Zeitpunkt an, dass alles in Ordnung sei und setzte seine Fahrt fort - ohne Personalien auszutauschen. Erst im Nachgang bemerkte der junge Mann seine Verletzungen und leichte Schäden am Fahrrad.

Autofahrerin gesucht

Die Autofahrerin soll knapp 30 Jahre alt sein und blonde Haare haben. Beim Auto handle es sich um einen schwarzen Kleinwagen, informiert die Polizei weiter. Sowohl die Fahrerin als auch Augenzeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Waldstadt in Verbindung zu setzen.