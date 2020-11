Motorradrennfahrer aus Leidenschaft

Axel Süß aus Blankenloch ist spät in die Super-Moto-Klasse eingestiegen und hat die Meisterschaft geholt

Nach Moto-Cross in jungen Jahren, erfolgreichen Starts in der internationalen Super-Moto-Klasse und längerer Rennpause hat der Stutenseer Rennfahrer Axel Süß in seiner ersten Saison in der Superbike Classic gleich beide Meisterpokale abgeräumt.