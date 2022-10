Bauarbeiten an der L559 bei Stutensee dauern länger als geplant

Die Fahrbahnsanierung der L559 zwischen Stutensee und Eggenstein-Leopoldshafen betrifft viele Verkehrsteilnehmer in der Region. Nun gibt das Regierungspräsidium einen aktualisierten Zeitplan bekannt.

Die Arbeiten an der L559 zwischen Stutensee und Eggenstein-Leopoldshafen verzögern sich. Wie das Karlsruher Regierungspräsidium mitteilt, wird der erste Bauabschnitt wegen unvorhergesehener Schäden erst am Freitag, 21. Oktober, abgeschlossen – und damit zwei Tage später als geplant.

Am Montag, 24. Oktober, beginnt der zweite Bauabschnitt mit der Sanierung der westlichen Seite des Kreisverkehrs „Am Hasenbiel“. Während dieser Bauphase sind die Gewerbegebiete sowohl aus östlicher Richtung als auch über die L560 aus Karlsruhe und Bruchsal erreichbar. Die Zufahrt von der L560 auf die L559 Richtung Eggenstein ist in diesem Bauabschnitt hingegen nicht möglich. Die Arbeiten in Bauabschnitt zwei werden voraussichtlich etwa eine Woche andauern.

Im dritten und letzten Abschnitt der Baumaßnahme, der voraussichtlich ab dem 28. Oktober eingerichtet wird, erfolgt die Sanierung der L559 zwischen der östlichen Zufahrt zur L560 und der Linkenheimer Straße. Während dieser Bauphase sind die Gewerbegebiete von der L560 aus beiden Richtungen erreichbar, auch die Auf- und Abfahrt von der L559 auf L560 bleibt in beide Fahrtrichtungen möglich.