Vollsperrungen angekündigt

Unfallschwerpunkt wird entschärft: Umbauarbeit am Knotenpunkt L560/L558 in Stutensee

Am Knotenpunkt L560/L558 in Stutensee hat es 2021 öfter gekracht als an anderen Orten in der Region. Nun soll die Situation entschärft werden. Die Arbeiten dafür beginnen im April.