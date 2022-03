Betriebe wollen sich bei verkaufsoffenen Sonntagen in Pfinztal und Weingarten präsentieren

Die verkaufsoffenen Sonntage in Pfinztal und Weingarten waren vor Corona für viele Menschen willkommene Einkaufsgelegenheiten. 2022 soll der Einkaufsbummel wieder möglich sein.

Verkaufsoffene Sonntage kommen gut an bei der Bevölkerung und den Gewerbetreibenden, betonen die Vorsitzenden der Gewerbevereine Pfinztal und Weingarten, Steffen Hauswirth und Kerstin Wisniowski. Die Organisatoren zeigen sich optimistisch, dass der traditionell im Herbst angesetzte, sonntägliche Einkaufsbummel nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder stattfinden kann.

„Vor den Sommerferien soll dies endgültig beschlossen werden. Die potenziellen Teilnehmer werden angeschrieben“, sagt Hauswirth zu den zwei verkaufsoffenen Sonntagen, die jeweils am dritten Sonntag im September in Söllingen und Kleinsteinbach und einen Monat später in Berghausen und Wöschbach im Rahmen der Kerwe stattfinden.

Die Motivation der Teilnehmer, sich am Ruhetag zu präsentieren, sei unterschiedlich, erklären die Vorsitzenden. Unter anderem bieten die Gewerbetreibenden üblicherweise Sonderaktionen, Rabatte oder Gewinnspiele, um auf sich aufmerksam zu machen., erklärt Hauswirth.

„Vor allem eines wollen die Gewebetreibenden, nämlich gemeinsam mit den Vereinen und der Kommune etwas im Ort auf die Beine stellen und diese bestens präsentieren“, so Hauswirth.

In Stutensee finden weiterhin keine verkaufsoffenen Sonntage statt

Dass die große, alle zwei Jahre stattfindende Gewerbemeile im April in Weingarten bereits abgesagt wurde, bedauert Jürgen Hill, der Schriftführer des dortigen Gewerbevereins. „Doch ein Event in dieser Größe mit überregionaler Leistungsschau braucht ein Dreivierteljahr Planungsvorlauf“, erklärt Hill. Dagegen würde mit den Planungen zum verkaufsoffenen Sonntag am dritten Sonntag im Oktober erst Mitte August begonnen.

Einen fehlenden Anlass und geringes Interesse bei den Gewerbetreibenden nennt die Stadtverwaltung Stutensee als Gründe dafür, dass die in der Satzung verankerten verkaufsoffenen Sonntage schon seit einigen Jahren nicht mehr stattfinden.