In Angst und Schrecken versetzt

Betrüger wollten durch Schockanrufe Seniorinnen aus Stutensee abzocken

Zwei alte Frauen wurden in Stutensee durch Kriminelle in Angst und Schrecken versetzt: Durch so genannte Schockanrufe wollten Betrüger Kasse machen. In einem Fall wurden 30.000 Euro gefordert. Kein Einzelfall.