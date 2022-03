Brachiale Einbrecher dringen in Bäckerei in Stutensee ein

Unbekannte sind am Sonntagmorgen in eine Bäckerei in der Lorenzstraße im Stutenseer Gewerbegebiet eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter gegen 2 Uhr in die Backstube ein, indem sie ein großes Loch in die Außenwand des Gebäudes schlugen.

Von der Backstube arbeiteten sie sich über den Verkaufsraum in ein Büro vor und öffneten dort mit brachialer Gewalt alle verschlossenen Schranktüren. Das darin gefundene Bargeld nahmen sie an sich, die Höhe der Summe ist nicht bekannt.

Über ein Fenster machten sich die Diebe aus dem Staub.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer (07 21) 96 71 80 in Verbindung zu setzen.