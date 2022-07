Die Gefahr von Flächenbränden in der Region nimmt angesichts von Hitze und Trockenheit weiter zu. Zum dritten Mal innerhalb weniger Tage ist am Mittwoch ein Feuer auf Stutenseer Gemarkung ausgebrochen. Gegen Mittag standen mehrere Hektar Feld am Spöcker Ortsrand in Flammen.

Nach Angaben von Augenzeugen lief das Feuer auf ein Waldstück und eine Wohnsiedlung zu, wurde von der Feuerwehr aber rechtzeitig gelöscht.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehren aus Stutensee, Graben-Neudorf, Karlsdorf-Neuthard und Bruchsal mit mehreren Abteilungen befand sich im Einsatz.

Mehrere Flächenbrände in der Region

In den vergangenen Tagen war es in der Region zu mehreren Bränden gekommen. Am Dienstag war ein Getreidefeld nördlich der Gemeinde Kronau in Flammen gestanden.

Weitere Feuer ereigneten sich in Philippsburg und Forst. In der vergangenen Woche hatten bereits zweimal Felder in Stutensee gebrannt. In einem Fall hatte die Feuerwehr die Flammen gerade noch rechtzeitig vor einer Rinderweide.