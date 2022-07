Feuerwehr rettet Rinderherde in Stutensee vor Flächenbrand

In Stutensee ist es erneut zu einem Flächenbrand gekommen. Die Feuerwehr griff gerade noch rechtzeitig ein.

Die Feuerwehren aus Stutensee und Bruchsal sind am Mittwochmittag erneut zu einem Flächenbrand ausgerückt. Nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbands geriet ein abgeerntetes Getreidefeld am westlichen Ortsrand von Spöck, unweit der dortigen Sportanlagen, in Brand. Die Ursache ist bislang unklar.

Das Feuer bedrohte auch eine Rinderherde, deren Weide nur durch einen Feldweg von der Brandstelle getrennt ist. Unter der Leitung des Spöcker Abteilungskommandanten Stefan Friedle kamen 34 Feuerwehrangehörige mit sechs Löschfahrzeugen aus Stutensee zum Einsatz. Sie konnten ein weiteres Ausbreiten verhindern.

In dem üppigen Strohbelag auf dem Stoppelfeld hatte sich das Feuer rasch entwickelt. Zudem war Stroh auf dem Feldweg gelagert. Nur einen Meter vor dem ebenfalls sehr trockenen Gras der Rinderweide konnte die Feuerwehr den Brand löschen.

Insgesamt war eine Fläche von rund 3.000 Quadratmetern betroffen. Bereits am Sonntag hatte sich auf Stutenseer Gemarkung ein Flächenbrand ereignet. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand.