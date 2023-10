Bürger in Stutensee wollen eine Energiegenossenschaft gründen

Seit Juni treffen sie sich einmal im Monat. Die Aktiven der Initiative BEG Stutensee und interessierte Bürger wollen die Gründung einer Bürgerenergiegenossenschaft vorantreiben. Geboren wurde die Idee im Mai, auf der Veranstaltung „Impulse und Vernetzung im Klimaschutz“, zu der Bürgermeisterin Tamara Schönhaar und die Klimaneutralitätsbeauftragte Christina Kramer eingeladen hatten. „Nach den Vorträgen stand ich mit anderen Interessierten zusammen. Uns war klar: wenn was passieren soll, müssen wir selbst etwas tun“, sagt Wolfgang Renner, einer der Initiatoren. „Auf die nächste Veranstaltung im Oktober zu warten, war für uns der falsche Weg.“

Noch gibt es gesetzliche Hürden

Klar war auch, dass es ein Projekt der Basis sein soll. „Eine Genossenschaft bietet sich an“, sagt Jürgen Conrads. „Denn dabei geht es um die Förderung der Mitglieder. Am besten mit günstigem Strom.“ Zwar gebe es dabei aktuell noch gesetzliche Hürden, um die erzeugte Energie tatsächlich zu einem fairen Preis im Quartier, innerhalb der Stadt oder an die Mitglieder abgeben zu können. „Aber wir gehen davon aus, dass sich hier in absehbarer Zeit etwas zum Positiven ändern wird“, so Conrads.

Und darauf wollen die Aktiven der Initiative vorbereitet sein. Sie favorisieren eine dezentrale Stromerzeugung, die unabhängig macht von den großen Energiekonzernen. Sie wollen lokal den Aufbau Erneuerbarer Energien mitgestalten, insbesondere mit Photovoltaik-Anlagen auf Dächern und Freiflächen. Und sie wollen aktiv an der Energiewende teilhaben und beim Aufbau von Wärmenetzen beteiligt sein. Seit Juni 2023 gibt es dazu die vorläufige Version des von der Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe erstellten Energieplans als Grundlage für die Öffentlichkeitsbeteiligung.

Große Projekte werden mit denen gemacht, die etwas anbieten können. Jürgen Conrads

Mitglied der Initiative

„Große Projekte werden mit denen gemacht, die etwas anbieten können“, bringt Conrads die Motivation der Initiative auf den Punkt. Dafür braucht es Mitstreiter, die aktiv beim Aufbau unterstützen, und Gleichgesinnte, die sich finanziell beteiligen. Das sehen die Besucher unter den Anwesenden genauso. Manche sind gekommen, um sich fachlich einzubringen, andere, um einen sinnvollen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft zu leisten. Oder weil sie schon seit über 30 Jahren positive Erfahrungen mit Solarthermie gemacht haben.

Gefragt ist aber auch die Stadtverwaltung. Die Initiative wurde zwar begrüßt, aber „Worten müssen nun auch Taten folgen“, so Renner. „Wir haben seit mehreren Wochen Vorschläge unterbreitet, welche Dächer der Stadt als Projekt für die BEG interessant wären. Bislang keine Antwort.“ Das verwundert die Aktiven auch deshalb, weil Stutensee bereits in den Jahren 1996 bis 2000 mit der Ökosiedlung „Wohnen am Steinweg“ einen guten Schritt in eine nachhaltige Zukunft gemacht hat. 2021 kam eine Gemeinschaftsgarage mit einer Ladeinfrastruktur für Elektroautos dazu. Bürgerenergie muss aus Sicht der Initiatoren jetzt folgen – und zwar lokal mit Bürgern aus Stutensee.