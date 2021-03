In einer Gruppe des Kindergartens Lachwald in Stutensee hat sich nun der Verdacht eines Corona-Falls bestätigt. Wie die Badischen Neuesten Nachrichten auf Nachfrage bei der Stadt als Trägerin der Einrichtung erfahren haben, sei ein Kind am Donnerstagvormittag positiv auf den Erreger hin getestet worden.

21 Kinder und drei Erziehende der betroffenen Gruppe seien danach umgehend nach Hause geschickt worden. Das Gesundheitsamt habe für alle Kontaktpersonen weitere Tests angeordnet.

Kinder wurden zunächst nach Hause geschickt und dann zurückgeholt

Das am Donnerstag positiv getestete Kind sei am zurückliegenden Freitag zuletzt im Kindergarten Lachwald gewesen, zu jenem Zeitpunkt noch ohne Hinweise auf eine Infektion. Am Dienstagvormittag der Folgewoche informierten laut Stadtverwaltung Stutensee die Eltern die Kindergartenleitung, dass sie beide positiv auf Corona getestet worden seien.

Daraufhin seien zunächst alle Kinder und die Erziehenden der betroffenen Gruppe nach Hause beordert worden. Das zuständige Gesundheitsamt habe jedoch aufgrund des zeitlich bereits mehrere Tage zurückliegenden Kontakts keine erhöhte Risikosituation vorliegen sehen.

Die Kinder und die Erzieher waren somit am Mittwoch wieder in der Einrichtung, die unter Pandemiebedingungen betrieben wird, das heißt die Kinder werden in festen Gruppen betreut, die untereinander keinen Kontakt haben. Die Kinder und die Erziehenden können nun erst wieder zurück in die Einrichtung, wenn negative Testergebnisse vorliegen.