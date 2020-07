Service-Team verringert

Das Leben kehrt auf die Insel Rott zurück

Für die Gastronomie auf der Hochstetter Insel Rott zeichnet sich Licht am Horizont ab. Während das Fischerheim auch während der kompletten, dreimonatigen Schließung beider Zufahrtsbrücken offen hielt, ging am Wochenende das „Restaurant Insel Rott am Rhein“ wieder in Betrieb.