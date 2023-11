Dennis Koch glänzt beim SV Blankenloch als Freistoßschütze

Zum ersten Mal erzielte Dennis Koch am Sonntag vier Tore in einer Partie. Dabei spielt er gar nicht mehr im Sturm. Wo genau, darüber ist er sich mit seinem Trainer uneinig.

In der A-Jugend seien ihm einmal fünf Tore in einem Spiel gelungen, sagt Dennis Koch. Das war für seinen Heimatverein FC Spöck. Wann und gegen wen? Das liege zu lange zurück.

An seinen ersten und bisher einzigen Dreierpack im Männerfußball erinnert sich der Handelsfachwirt schon etwas genauer. „Mit der zweiten Mannschaft des FCS in Rußheim – so vor vier, fünf Jahren“, sagt Koch.

Sein Trainer zog Dennis Koch zurück ins Mittelfeld

Schon damals unter der Regie von Trainer Nino Vallarelli, der ihn vor zweieinhalb Jahren auch mit zum SV Blankenloch brachte, und ihn vom Angriff ins Mittelfeld zurückzog. Offensiv oder defensiv? „Das wüsste ich auch gerne“, antwortet Dennis Koch lachend.

„Sechser oder Achter – darüber streite ich mich mit ihm immer mal wieder – eher Achter“, sagt der 28-jährige Koch. Vallarelli hingegen sieht seinen dritten Kapitän „auf der Sechs“.

Dennis Koch führt die vereinsintere Torjägerliste an

Bei drei seiner erstmals in einem Pflichtspiel erzielten vier Treffer am vergangenen Sonntag in der Kreisklasse A2 spielte diese kleine Meinungsverschiedenheit jedoch überhaupt keine Rolle. Der schussgewaltige Linksfuß versenkte beim 6:3-Sieg des SV Blankenloch als Gast der zweiten Mannschaft von Fortuna Kirchfeld drei Freistöße (47., 87., 90.+3) direkt im Tor.

Nur das zwischenzeitliche 1:3 aus Sicht der Blankenlocher (40.) erzielte er aus dem Spiel heraus. Mit jetzt acht Saisontoren führt Dennis Koch die vereinsinterne Torjägerliste an. Nach neun Treffern in der vergangenen Spielzeit hat er sein persönliches Ziel für die Runde 2023/24 schon fast erreicht.

„Man möchte sich ja gegenüber der Vorsaison immer steigern“, sagt Koch. „Zweistellig“ soll seine Ausbeute werden. Seine diesbezüglichen Bestleistungen stellte er noch als Spieler des FC Spöck II auf: 2015/16 und 2017/18 in der Kreisklasse B3 mit jeweils 14 Toren. Für die erste Mannschaft des FCS traf er 2018/19 in der A1 insgesamt 13-mal.

Natürlich gab es immer mal wieder Angebote anderer, auch höherklassiger Vereine. Der 28-Jährige nennt unter anderem den FC Friedrichstal. Auf weite Auswärtsfahrten in der Verbandsliga hatte Koch jedoch keine Lust. Außerdem sei er „ein bodenständiger Typ“, der lieber mit seinen Freunden zusammen spielt.

Aber nicht nur persönlich, sondern auch mit seiner Mannschaft liegt Dennis Koch aktuell auf Kurs. Unter Nino Vallarelli war der SV Blankenloch 2021/22 Fünfter. Und in der vergangenen Runde dann Sechster. „Das wollen wir bestätigen“, sagt der Trainer des momentan Tabellensechsten.