Der Sieger im Wahllokal in Stutensee ist die Briefwahl

Hin und wieder muss einer der Ordner in der Blankenlocher Erich-Kästner-Realschule dann doch eingreifen. „Bitte in die andere Richtung gehen, der Ausgang ist dort hinten“, schallt es über den Schulflur. Schnell ist der ältere Besucher des Wahllokals wieder auf dem richtigen Weg, in Richtung Ausgang.

Nach dem Einbahnstraßenprinzip wird hier der Publikumsverkehr geregelt, um den Anforderungen des Hygienekonzepts gerecht werden zu können. „Ja, die Umsetzung hat dann doch einiges an Mehraufwand mit sich gebracht“, resümiert Thomas Schoch, Behördenleiter beim Stutenseer Ordnungsamt.

Die Umsetzung in die Praxis, mit 260 Wahlhelfern – vom Wahlleiter bis zum Schulhausmeister – ist eine Herausforderung, auch am Wahltag. Schon am Eingang der Schule ist das Bild ein anderes. Die Ordner an der großen Tür weisen den Wählern den Weg und bitten sie, Abstand untereinander zu halten. Ohne Maske darf keiner in das Wahllokal – es sei denn, ein ärztliches Attest liegt vor.