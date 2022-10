Der Trend zum Plastikgeld ist im Karlsruher Norden ungebrochen

Bargeldzahlung war gestern. Manche Geschäfte kommen heute durch den ganzen Tag, ohne dass Münzen oder Scheine den Besitzer wechseln. Kartenzahlung nimmt in der Hardt immer weiter zu.

Einkäufe mit Karte zu begleichen ist heutzutage längst üblich und hat in Zeiten der Pandemie noch weiter zugenommen. Mit der Karte geht es flotter und bequemer und Besuche bei der Bank sind dadurch seltener geworden. Zudem wurde die Zahl der Filialen und Geldautomaten reduziert. Die Gebühren liegen für Gewerbetreibende pro Betrag bei Giro-(EC-)-Karten bei 0,2 bis 0,3, Prozent, bei Kreditkarten bei einem bis drei Prozent. Manche Händler beschränken sich aber immer noch auf Barzahlung.

Inhaber zahlen Lizenzgebühren

„Der Großteil der Kunden bezahlt mit Karte. Ich biete EC- und Kreditkartenzahlung an. Es gibt etliche Tage, an denen ich null Bareinnahmen habe“, berichtet Nicole Huber aus ihrem Modegeschäft „Linden Concept Store“ in Stutensee-Friedrichstal. Altersmäßig sei der kleine Teil der Barzahler bunt gemischt.

„Zwar fallen noch zusätzlich Lizenzgebühren an für das Kassensystem und das EC-Kartengerät dazu, aber für mich gehört das zum Kundenservice“, betont sie. Deswegen biete sie als kleiner Laden auch die nicht überall mögliche Kreditkartenzahlung an.

Aus ihren eigenen Einkaufserfahrungen erzählt sie, dass es mittlerweile nur sehr wenige Läden gebe, in denen keine Kartenzahlung möglich sei. Das seien dann überwiegend Gastronomie-Betriebe. „Ich werde aber sehr häufig danach gefragt. Insofern sehen es Kunden in kleineren Stores wohl noch nicht als selbstverständlich an“, vermutet Nicole Huber. „Für mich stand aber von Anfang an nicht zur Debatte, nur Barzahlung anzubieten. Ich bin auch selbst Kartenzahlerin.“

Kartenzahlung ist in der Hardt fast überall möglich

„Mir sind aktuell keine Geschäft oder Betriebe in der Gegend bekannt, bei denen Kartenzahlung nicht möglich ist. Ich selbst bezahle etwa beim Bäcker jedoch nach wie vor mit Bargeld“, berichtet Bertram Hornung, Geschäftsführer vom Friedrichstaler Hagebau-Baumarkt und Baustoffhandel.

„Wir haben im Einzelhandelsbereich Werte bei Kartenzahlung, die deutlich über 50 Prozent liegen, zum Teil sogar zwei Drittel des Umsatzes ausmachen“, berichtet er. Im Vergleich zum europäischen Ausland sei das jedoch noch steigerungsfähig.

„Durch die problemlose Handhabung bei Kartenzahlung hat die Akzeptanz deutlich zugenommen. Schwierig ist es lediglich bei technischen Problemen mit den Leitungen oder Geräten, was leider auch vorkommen kann“, so Hornung. Die anfallenden Gebühren ließen sich genau beziffern, zumal es bei den verschiedenen Kartensystemen unterschiedliche Werte seien. „Wir haben über die Rahmenverträge der Hagebau jedoch gute Konditionen.“

Das Bezahlen mit EC-Karte hat ganz stark zugenommen. Erika Krissel, Buchhändlerin

Als unerheblich schätzt Buchhändlerin Erika Krissel in Eggenstein-Leopoldshafen die Mehrkosten für Kartenzahlung jedoch nicht ein. „60 bis 80 Euro kommen da im Schnitt monatlich zusammen“, rechnet sie. „Das Bezahlen mit EC-Karte hat ganz stark zugenommen“, stellt sie in ihrem Geschäft fest. Fast jeder Kunde wolle auf diese Weise und kaum noch jemand bar bezahlen. Sie bitte die Kundschaft allerdings, zumindest kleinere Beträge unter zehn Euro möglichst mit Bargeld zu begleichen. Privat stehe bei ihrem Mann und ihr bei Einkäufen jedoch nach wie vor Bargeld an erster Stelle. Die Karte komme nur dann und wann einmal zum Einsatz, wenn sie auswärtig unterwegs seien.