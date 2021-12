Diebe erbeuten im Corona-Testzentrum in Karlsruhe-Stutensee Schnelltests in Höhe von 10.800 Euro

Nachdem Unbekannte am Wochenende in das Corona-Testzentrum in Stutensee eingebrochen sind, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Die Übeltäter erbeuteten Schnelltests mit einem Gesamtwert von rund 10.800 Euro.

Bisher Unbekannte sind am vergangenen Samstag in ein Corona-Testzentrum in Stutensee eingebrochen und haben Corona-Schnelltests in Höhe von rund 10.800 Euro erbeutet.

Wie das Karlsruher Polizeipräsidium mitteilte, öffneten die Diebe die Containertür des Testzentrums in der Friedrich-List-Straße vermutlich mithilfe eines Hebelwerkzeugs. Drin stahlen die Übeltäter schließlich insgesamt 3750 Corona-Schnelltests, bevor sie mit ihrer Beute von rund 10.800 Euro wieder abtauchten.

Zeugen gesucht

Hinweisgeber die den Vorfall beobachtet haben könnten, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer (07 21) 96 71 80 in Verbindung zu setzen.