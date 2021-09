Mit der digitalen Ausbildungsbörse Stutensee erfolgreich zum Ausbildungsplatz

Beste Chancen für angehende Berufseinsteiger: Am 29. September lädt die Ausbildungsbörse Stutensee in digitaler Form dazu ein, etwa 50 verschiedene Unternehmen und Institutionen kennenzulernen und auf diese Weise den passenden Start ins Arbeitsleben zu finden.

Als feste Größe rund um Berufsorientierung von Schülern sowie um Nachwuchskräftegewinnung bei den Unternehmen und Institutionen hat sich die Ausbildungsbörse Stutensee schon seit einigen Jahren in der TechnologieRegion Karlsruhe fest etabliert. Daran hat auch die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen nichts geändert.

Wie im vergangenen Jahr auch findet die Ausbildungsbörse wieder digital statt: Etwa 50 verschiedene Unternehmen und Institutionen aus Industrie, Handel, Dienstleistung, öffentlicher Dienst, Pädagogik, Soziales, Versicherung sowie auch Hochschulen haben sich zu der digitalen Messe am 29. September angemeldet, um sich den jungen Interessenten als potenzieller oder künftiger Arbeitgeber zu präsentieren.

In der Zeit von 14 bis 17 Uhr besteht für die Besucher der Messe die Möglichkeit, mit ihrem PC, Tablet oder Smartphone direkt mit Ansprechpartnern der jeweiligen Aussteller in einem virtuellen Messestand in Kontakt zu treten. Die Unternehmen und Institutionen bieten persönliche Online-Meetings, Videokonferenzen, Präsentationen oder Vorträge an. Alternativ ist auch eine Teilnahme via Telefonat möglich.

Für die Teilnahme an einem Online-Meeting für einen begrenzten Teilnehmerkreis. wenden sich die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld der Messe an die auf der zentralen Messeseite angegebenen Ansprechpartner des jeweiligen Ausstellers, über den die Teilnehmer jeweils den Zugangslink für das Online-Meeting erhalten. Am Messetag selbst können diese Interessenten dann über den bekannten Link und das Passwort die Angebote nutzen.

Die Online-Meetings finden über die von den jeweiligen Unternehmen/Institutionen zur Verfügung gestellten Plattformen, insbesondere Zoom, Skype, Microsoft Teams, Webex oder über das stadteigene Videokonferenztool „Milchl@dle“ statt. Weitere Informationen zur Messe, Informationen zu den Ausstellern und angebotenen Berufen und vieles mehr finden sich unter Ausbildungsplattform.Stutensee.de.

Unter anderen präsentieren sich diese Firmen auf der Ausbildungsbörse in Stutensee:

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Industriemechaniker, Konstruktionsmechaniker, Werkzeugmechaniker, Technischer Produktdesigner, Industriekaufleute, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist, Kaufleute für Speditions- & Logistikdienstleistungen, Stanz- und Umformmechaniker, Elektroniker für Automatisierungstechnik, Elektroniker für Geräte und Systeme

Studienmöglichkeiten: Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (DH), Bachelor of Arts BWL Digital Business Management (DH), StudiumPLUS: Fachinformatiker Anwendungsentwicklung + Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (Hochschule KA), Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen (DH), Bachelor of Engineering Maschinenbau (DH), Bachelor of Engineering Elektrotechnik (DH), Bachelor of Science Informationstechnik (DH), Bachelor of Science Informatik (DH)

Kontakt: Santina Panzer, Leiterin der BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie ausbildung@blanc-fischer.com www.blanc-fischer.com/karriere/ausbildungsakademie Blanc-und-Fischer-Platz 1-3, 75038 Oberderdingen

Caritasverband für die Erzdiözese, Freiburg e.V.

Berufe (m/w/d): Freiwilligendienst (FSJ/BFD) in unterschiedlichsten Einrichtungen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe: Kindergärten und Kinderkrippen, Krankenhäuser, Seniorenzentren, Sonderschulen und viele weitere.

Webseite: www.freiwilligendienste-caritas.de

Kontakt: www.freiwilligendienste-caritas.de freiwilligendienste-karlsruhe@caritas-dicv-fr.de +49 (721) 830845-0 Kriegsstraße 81, 76133 Karlsruhe

Carlo Schmid Schule Karlsruhe, IB Internationaler Bund e.V.

Gymnasien: Sozial- und Gesundheitswissenschaftliches Gymnasium Profil Soziales, Sozial- und Gesundheitswissenschaftliches Gymnasium Profil Gesundheit

Berufskollegs: Kaufmännisches Berufskolleg Fremdsprachen, Erzieherausbildung mit int. Praxis (PiA), Duales Berufskolleg Fachrichtung Soziales, Berufskolleg Fachhochschulreife, Kaufmännisches Berufskolleg I und II, Kaufmännisches Berufskolleg Wirtschaftsinformatik, Erzieherausbildung mit anschließendem Berufspraktikum, Einstieg in die Erzieherausbildung

Berufsfachschulen: Zusatzqualifikation Fachbereich Erziehung / Inklusion, Zusatzqualifikation Fachbereich Erziehung / Erwachsene, Jugend- und Heimerzieherausbildung, Berufsfachschule Wirtschaft, Berufsfachschule für Kinderpflege

Kontakt: Beate Schramm (Schulleiterin) Jeannette Schick (Schulsekretariat) +49 (721) 92135410 css-karlsruhe@ib.de www.carlo-schmid-schule.de Ohiostraße 5, 76149 Karlsruhe

Deutsche Rentenversicherung, Baden-Württemberg



Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Sozialversicherungsfachangestellter, Kaufleute für Büromanagement

Studienmöglichkeiten: Bachelor of Laws - Rentenversicherung, Bachelor of Science - Wirtschaftsinformatik

Kontakt: Lina Andresen Petra Feile +49 (721) 825 21555 azubi.ka@drv-bw.de www.klugekoepfefuerdierente.de Gartenstr. 105, 76135 Karlsruhe

dmTech GmbH

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, Fachinformatiker Daten- und Prozessanalyse, Fachinformatiker Digitale Vernetzung, Fachinformatiker Systemintegration

Studienmöglichkeiten: Wirtschaftsinformatik (B.Sc.), Informatik (B.Sc.) Vertiefung Informationstechnik möglich

Praktikum: dmTECH Praktikumstage

Kontakt: Paula Sollner +49 (721) 5592 – 1533 paula.sollner@dm.de www.dm-jobs.de/machwasdraus Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe

Duale Hochschule Baden-Württemberg

Studienmöglichkeiten Fakultät Technik: Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik, Papiertechnik, Sicherheitswesen Wirtschaftsingenieurwesen

Studienmöglichkeiten Fakultät Wirtschaft: BWL - Bank, BWL - Digital Business Management, BWL – Digital Commerce Management, BWL - Deutsch Französisches Management, BWL - Handel, BWL - Industrie, BWL - Versicherung, RSW - Steuern und Prüfungswesen, Unternehmertum / Unternehmertum ONLINE, Wirtschaftsinformatik

Studienmöglichkeiten Studienbereich Gesundheit: Physician Assistant, Angewandte Gesundheits- und Plegewissenschaften, Angewandte Hebammenwissenschaft

Kontakt: Susanne Diringer +49 (721) 97 35 5 info@dhbw-karlsruhe.de www.karlsruhe.dhbw.de Erzbergestr. 121, 76133 Karlsruhe

ec4u expert consulting ag

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Kaufmann für Büromanagement – Schwerpunkt Office Management (Standort Karlsruhe), Kaufmann für Büromanagement – Schwerpunkt Finanzen (Standort Karlsruhe), Kaufmann für Büromanagement – Schwerpunkt Projekt Management (Standort Karlsruhe)

Studienmöglichkeiten: Duales Studium: Wirtschaftsinformatik – in der IT-Beratung (Standort: Karlsruhe), Duales Studium: Informatik – in der IT-Beratung (Standort: Karlsruhe), Duales Studium: Wirtschaftsinformatik – in der IT-Beratung (Standort: Stuttgart), Duales Studium: BWL – Industrie – Supply Chain Management im Bereich Procurement (Standort: Karlsruhe), Duales Studium: Wirtschaftsinformatik – Digitalization and Transformation – in der IT-Beratung (Standort: München)

Kontakt: Sarah Brüning +49 (721) 46 476 100 HR@ec4u.com www.ec4u.com/karriere Zur Gießerei 19-27B, 76227 Karlsruhe

GEHOLIT + WIEMER, Lack- und Kunststoff-Chemie GmbH

Hornung GmbH & Co. KG

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement, Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement + (mit Zusatzausbildung Handelsfachwirt für Abiturienten), Fachkraft für Lagerlogistik

Kontakt: Oliver Wingenbach, Anemone Kraus +49 (7249) 78 126 Jobs@hornung-baustoffe.de www.hornung-baustoffe.de Rheinstraße West 132, 76297 Stutensee

Kleiberit - KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Chemielaborant, Chemikant, Elektroniker für Betriebstechnik, Fachkraft für Lagerlogistik, Konstruktionsmechaniker,

Studienmöglichkeiten: Bachelor of Arts – BWL-Industrie Fachrichtung Industrial Management, Bachelor of Engineering – Holztechnik, Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik - Studienrichtung Software Engineering

Kontakt: Alexandra Fast +49 (7244) 62 2771 bewerbung@kleiberit.com www.kleiberit.com/de/karriere Max-Becker-Str. 4, 76356 Weingarten

Polizeipräsidium Karlsruhe

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Ausbildung im mittleren Dienst zur/zum Polizeimeisterin/Polizeimeister

Studienmöglichkeiten: Duales Bachelorstudium im gehobenen Dienst zur/zum Polizeikommissarin/Polizeikommissar oder Kriminalkommissarin/Kriminalkommissar

Kontakt: Hr. Schöfer; Hr. Schüttler; Fr. Petermann +49 (721) 666 1660 karlsruhe.berufsinfo@polizei.bwl.de www.polizei-der-beruf.de Durlacher Allee 31-33, 76131 Karlsruhe

S&G Automobil AG

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Kfz-Mechatroniker Fachrichtung: Pkw/Nfz/System- und Hochvolttechnik, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, Automobilkaufmann, Fachkraft für Lagerlogistik

Kontakt: Thomas Brauch +49 (721) 9565-229 ausbildung@sug.de www.sug.de/ausbildung Schoemperlenstr. 14, 76185 Karlsruhe

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, Fachinformatiker Systemintegration, Industriekaufmann, Kaufmann für Digitalisierungsmanagement, Elektroniker für Geräte und Systeme, Elektroniker für Betriebstechnik, Mechatoniker, Industriemechaniker, Fachkraft für Metalltechnik, Technischer Produktdesigner

Studienmöglichkeiten: DH-Studium: Maschinenbau (B.Eng.), Mechatronik (B.Eng.), Elektrotechnik (B.Eng.), Informatik (B.Sc.), Wirtschaftsinformatik (B.Sc.), Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) StudiumPLUS: Maschinenbau (B.Eng.)+ Industriemechaniker (w/m/d) (IHK), Mechatronik (B.Eng.)+ Mechatroniker (w/m/d) (IHK)Elektrotechnik (B.Eng.), + Elektroniker (w/m/d) (IHK), Informatik (B.Sc.)+ Elektroniker (w/m/d) (IHK), Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)+ Fachinformatiker Anwendungsentwicklung Kontakt: Klaus-Peter Schillo +49 (7251) 75-3920 ausbildung@sew-eurodrive.de www.sew-eurodrive.de/ausbildung Ernst-Blickle-Straße 42, 76646 Bruchsal

Stadtverwaltung Stutensee

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Verwaltungsfachangestellten, Kauffrau/Kaufmann für IT- System- Management, staatlich anerkannten Erzieher/-in im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung, Fachangestellten für Bäderbetriebe

Studienmöglichkeiten: Bachelor of Arts - Public Management (gehobener Verwaltungsdienst)

Kontakt: Personalamt +49 (7244) 969 - 105 personal@stutensee.de www.stutensee.de Rathausstraße 3, 76297 Stutensee

STAIGER Nutzfahrzeuge GmbH

TelemaxX Telekommunikation GmbH

VICTORIA | Internationale Hochschule, Studienort Baden-Baden