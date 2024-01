Emilio übt auf seinem Skateboard. Immer zwischen Wohnzimmer und Kinderzimmer hin und her und sein Mundwerk steht dabei selten still. Der Siebenjährige besucht die Regelschule in Staffort, ist gut drauf, und wer ihn und seine Vorgeschichte nicht kennt, sieht dem quirligen Kerl nicht an, dass er schwer krank ist. Emilio leidet an einem angeborenen, seltenen Herzfehler. Er hat nur eine Herzkammer.

„Aber er meistert seinen Alltag gut“, sagt seine Mutter Elena Marasciulo. Er gerate zwar schneller aus der Puste als seine Freunde, aber er lasse sich nicht unterkriegen und lasse es sich nicht nehmen, dabei zu sein. „Ich kann auch rennen“, sagt Emilio selbst sichtlich stolz.

Seine elfjährige Schwester Isabella lässt die Krankheit ihres Bruders, der viel Fürsorge auf sich zieht, nicht unberührt, aber die Eltern geben sich große Mühe, ihre Tochter einzubeziehen. „Isabella ist eine ganz tolle große Schwester“, sagt die Mutter. Sie habe alle Entbehrungen und schwierigen Umstände mit Bravour gemeistert.

Vater baut Holzflugzeug, um es seinem Sohn erträglicher zu machen

Elena hat ihren Sohn im Universitätsklinikum Bonn entbunden, zu dem eine Kinderkardiologie gehört. Dort forscht die Oberärztin Nicole Müller an Erkenntnissen über die Belastungsgrenzen herzkranker Kinder und erarbeitet individuelle Therapievorschläge.

Als Emilio gute Fortschritte machte, durfte er als Dreijähriger an einer von Müller erarbeiteten Studie zur Höhendruckbelastung teilnehmen. Dafür musste er allerdings mehrere langweilige Stunden in einer Höhenkammer verbringen.

Das war das Signal für seinen handwerklich geschickten Vater Denis Marasciulo, diese Situation künftigen kleinen Patienten erträglicher zu machen. Er baute ein kleines Flugzeug aus Holz mit Tablet und Spielkonsole und schenkte es der Klinik. Die Resonanz in den sozialen Medien war riesig. Denis war angespornt, sein vorher schon großes soziales Engagement noch zu steigern.

Drei Jahre später wiederholte sich die Geschichte. Am Tag vor Heiligabend im Jahr 2022 kam Emilio als Notfall mit schweren Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus nach Bonn, wurde zum vierten Mal operiert und erhielt am Ende einen Herzschrittmacher. Der kleine Junge verstand das so, dass das Gerät für ihn Schritte mache. Er fragte seine Mutter, ob sie auch für ihn viele Schritte tun könne. Ohne Zögern antwortete die leidenschaftliche Läuferin: „Ich laufe für dich bis ans Ende der Welt.“

Laufen für das Projekt HeartBeat

Mit dem abgegriffenen Slogan war eine Idee geboren. Der Gedanke, etwas zurückgeben zu wollen, dem Klinikum, den Ärzten, Schwestern und Pflegern zu danken, ließ Denis und Elena nicht mehr los. Elena gründete das Projekt HeartBeat und machte es zu ihrer persönlichen Herzensangelegenheit. Sie wollte laufen, um über diese Plattform Spenden einzuwerben.

Elenas erster Lauf war beim MegaMarsch über 50 Kilometer auf Mallorca. Es folgten weitere Märsche mit Distanzen zwischen 42 und 140 Kilometern in Heidelberg, München, Frankfurt und anderen Städten sowie der Jakobsweg in Portugal vom 24. Juni bis 5. Juli. Jeden Lauf, an dem sie teilnimmt, gibt sie in den sozialen Medien bekannt.

Alle eingehenden Spenden unter dem Stichwort „project-heartbeat“ kommen dem Verein Fördergemeinschaft Deutscher Kinderherzzentren zugute, der Stiftungen in mehreren Städten eingerichtet hat und über die Kinderherzen Stiftung Bonn auch die Forschungsarbeit von Nicole Müller unterstützt.

„Mein Ziel ist, zu zeigen, dass Eltern, deren Kinder einen angeborenen Herzfehler haben, nicht allein sind“, erklärt Elena Marasciulo. „Wir teilen ein schweres Schicksal, das im Alltag nicht so einfach zu bewältigen ist. Aber es gibt Menschen, die mit ihrer Forschung die Zukunft unserer Kinder verbessern können. Diese Forschung wollen wir unterstützen.“

Denis Marasciulo ist beruflich in der Automobilbranche im Bereich Tuning tätig und gehört einer großen und tatkräftigen Community an. Zur Weihnachtszeit startete er unter den Mitgliedern einen weiteren Spendenaufruf, um krebskranken Kindern, die Weihnachten nicht zu Hause in ihren Familien verbringen konnten, ihre sehnlichsten Wünsche zu erfüllen. Unzählige Lego-Bausätze, Kuscheltiere und andere Herzenswünsche fanden den Weg in die Kinderstation der Onkologischen Abteilung des Städtischen Klinikums Karlsruhe.

Jährlich organisiert der junge Familienvater Benefiz-Kart-Rennen, deren Erlös von rund 500 Euro aus jedem Rennen an die Kinderherzen Stiftung Bonn geht. „Wir verfolgen schon seit vielen Jahren unser soziales Engagement und haben den Willen, etwas zu bewegen“, sagt Elena. Ihre eigene Erfahrung, dass ihrem Kind geholfen werden konnte, bestärkt die Eltern in ihrem Wunsch, auch anderen zu helfen und führte zum Projekt Heartbeat als Beitrag für die Finanzierung weiterer Forschungsarbeit.