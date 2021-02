Bei einem Einbruch in der Eggensteiner Straße in Blankenloch haben Diebe ein E-Bike sowie Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In einer Vereinsgaststätte in Blankenloch wurden am Dienstag bei einem Einbruch ein E-Bike und Bargeld entwendet. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Eindringlinge zwischen 9.30 und 19 Uhr gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Über das Treppenhaus gingen die Täter zielstrebig in die Dachgeschosswohnung des Mieters. Hier öffneten sie nahezu alle Schränke und Schubladen und nahmen das aufgefundene Bargeld an sich. Auch ein im Treppenhaus abgestelltes E-Bike entging den Dieben nicht.

Der Diebstahlschaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Die Einbrecher konnten unerkannt fliehen. Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt sucht Zeugen.