Unbekannte sind am Dienstag in eine Einfamilienhaus in Stutensee eingestiegen. Hierbei haben sie Schmuck und Bargeld mitgehen lassen. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet, um die Diebe zu finden.

Schmuck und Bargeld von mehreren tausend Euro haben Unbekannte am Dienstagnachmittag in einem Einfamilienhaus in Friedrichstal erbeutete. Der zusätzliche Sachschaden wird auf zirka 700 Euro geschätzt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Nach den bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter in einem Zeitraum von 12.30 Uhr bis 19 Uhr in das Haus ein. Sie hatten sich über die Terassentür Zutritt zu den Räumen verschafft. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher dann fast alle Räume und öffneten Schränke sowie Schubladen. Im Anschluss verschwanden sie mithilfe eines Haustürschlüssels über die Eingangstür.

Die Karlsruher Polizei sammelt nun Hinweise, um die Täter zu ermitteln. Zeugen, die im Bereich „Am Waldfriedhof“ etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer (07 21) 96 71 80 in Verbindung zu setzen.