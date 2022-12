Einbrecher steigt in Einfamilienhaus in Stutensee-Friedrichstal ein

Einbrecher sind am Donnerstagabend in Stutensee-Friedrichstal in ein Haus eingebrochen und haben Möbel durchsucht. Ob sie dabei etwas gestohlen haben ist noch unbekannt.

Der Einbrecher verschaffte sich gegen 20.30 Uhr Zugang zu dem Haus in der Friedrichstaler Allee, indem er die Terrassentür aufhebelte. Im Inneren des Anwesens durchwühlte er offenbar zahlreiche Schränke und verließ etwa zehn Minuten später das Gelände. Ob Wertgegenstände entwendet wurden ist momentan Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Am Haus sind Schäden in einer Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter (07 21) 96 71 80 zu melden.