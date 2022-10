Zahlreiche Brände während des Sommers haben bei den Mitgliedern der Jugendfeuerwehren in der Region zu vielen Fragen geführt. Wie werden die Kinder und Jugendlichen an die Feuerwehrarbeit herangeführt?

Zahlreiche Flächenbrände haben im vergangenen Sommer die Arbeit der Feuerwehr in der Region rund um Karlsruhe geprägt. Wir haben nachgefragt, wie die Arbeit der Jugend bei den Wehren in Stutensee und Weingarten gestaltet wird und durch den Sommer beeinflusst wurde.

Mona Banspach ist Stadtjugendwartin der Feuerwehr in Stutensee und stellvertretende Jugendgruppenleiterin in der Abteilung Staffort. Aktuell sind 24 Kinder und junge Menschen im Alter zwischen acht und 18 Jahren Teil der Jugendfeuerwehr Staffort.

Banspach erklärt, dass die meisten Kinder über Freunde in die Jugend kommen. Aber auch Feuerwehrfeste oder die Brandschutzerziehung der Feuerwehr an der Stafforter Grundschule weckten das Interesse.

Nach Altersgruppen getrennte Treffen im Feuerwehrhaus

Wöchentlich finden die Treffen im Stafforter Feuerwehrhaus statt. Die Kinder wurden in zwei Altersgruppen getrennt, um den Unterricht altersgerecht zu gestalten. Wie ein Löschangriff aufgebaut wird, Gefahren an der Einsatzstelle – solche und viele andere Themen sollen „spielerisch an die Kinder herangetragen werden“, wie Banspach erklärt.

Manchmal sei ein Thema eher theorielastig, aber man versuche, eine Praxisübung einzubauen. „Der Grundstein für die Grundausbildung soll gelegt werden“, erklärt sie.

Nach den zahlreichen Brandeinsätzen im Sommer kamen auch bei den Kindern Fragen auf, die die Feuerwehrleute auf dem Weg zu den Bränden gesehen hatten. Wo ein Einsatz gewesen sei und wie er für die Jugendleiter verlaufen ist, sei Gesprächsthema. „Es sind immer noch Kinder“, betont Banspach. „Man muss aufpassen, was man sagt, und die Erklärung kindgerecht aufbereiten.“

Jugendgruppenleiter planen Schauübungen und Ferienprogramm

In Stutensee finden auch abteilungsübergreifende Sitzungen zum Thema Jugend statt: Jugendgruppenleiter aus allen Abteilungen treffen sich, um gemeinsame Aktionen wie das Ferienspaßprogramm, Ausflüge oder die Schauübung zu planen. Banspach erklärt, dass auch Termine für Abzeichen bekanntgegeben werden, wie etwa für die drei Stufen der Jugendflamme oder die Jugendleistungsspange. Für diese Auszeichnungen werde fleißig in den Abteilungen geübt und die Jugendleiter fieberten bei der Abnahme immer mit.

Die Stadtjugendwartin ist besonders stolz, dass die Jugendfeuerwehr auch während der Pandemie ihre Teilnehmerzahl halten konnte, und auf alle Jugendwarte in Stutensee, die sehr gut als Team zusammengearbeitet hätten, um die schwere Zeit zu überbrücken.

Michèle Essig ist Jugendwartin bei der Weingartener Feuerwehr. Die 27-Jährige ist seit rund acht Jahren in der Jugendfeuerwehr aktiv und verantwortlich für das Programm von 20 bis 25 Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 17 Jahren. Auch sie betreut zwei Gruppen, die gerne auch mal zusammen im Jugendunterricht sind.

Das Programm beschreibt Essig als „bunte Mischung“: Erste Hilfe, Aufbau eines Löschangriffs, Funkübung, Möglichkeiten zur Wasserförderung oder auch reine Spaßabende – all das sei „eine Mischung aus Spiel, Spaß, Spannung und Feuerwehr“.

Die meisten Kinder seien ebenfalls durch Freunde, Nachbarn oder Klassenkameraden auf die Feuerwehr aufmerksam geworden. Oder sie sind Kinder von Feuerwehrangehörigen. Fragen über die Einsätze während des Sommers seien nicht aufgekommen. Die meisten Kinder und Jugendlichen informierten sich inzwischen in den Sozialen Medien über das Geschehen in der Feuerwehr, sagt Essig.

Das Schönste an der Jugendarbeit sind für Essig die zufriedenen Kinder und der Stolz auf die Gruppe nach Erwerb eines eines Abzeichens oder einem Wettbewerb im Landkreis, „wenn man sieht, wie die Kinder tolle Antworten geben, nachdem man so lange dafür geübt hat“.