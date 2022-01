Elf Autos in Stutensee zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

Mit einem spitzen Gegenstand haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Stutensee Kratzer im Lack von elf Autos verursacht. Die Polizei ermittelt nun zu dem Vorfall im Stadtteil Büchig.

Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Büchig, einem Stadtteil von Stutensee, insgesamt elf Autos beschädigt. Anscheinend zerkratzten die Täter mit einem spitzen Gegenstand den Lack der Fahrzeuge, die entlang der Waldstraße geparkt waren, so die Polizei zu ihrem aktuellen Informationsstand.

Der durch die tiefen Kratzspuren verursachte Gesamtschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Womöglich war eine Gruppe Männer beteiligt, die in der Nacht zum Sonntag von einem Fußgänger beobachtet wurde, hieß es von der Polizei. Sie ermittelt nun zu dem Vorfall.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt bittet deshalb mögliche Zeugen, denen zwischen 19.30 Uhr am Samstag und 8.35 Uhr am Sonntag im Bereich der Kreisstraße und dem Buchenring etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich sich unter der Telefonnummer 0721 967180 zu melden.