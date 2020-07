Vor der Wahl

Elf Fragen an die Bürgermeister-Kandidaten in Pfinztal

Am diesem Sonntag, 10. November, haben die Pfinztaler die Wahl: Nicola Bodner will Bürgermeisterin bleiben und Begonnenes weiter verfolgen. Ihr Herausforderer René Rose will dagegen neue Akzente in der Gemeindepolitik setzen. Da hätten wir doch mal ein paar Fragen. Elf Fragen, um genau zu sein.