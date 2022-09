Rund 1.000 Euro geben Eltern für die Einschulung ihrer Kinder aus. In diesem Jahr sind zudem satte Preissteigerungen spürbar. Spartipps für Eltern.

Drei Ranzen warten im Laden von Angelika Ramisch in Linkenheim-Hochstetten auf einen neuen Besitzer. Die Inhaberin des Ladens „Facette“ verkauft nach eigenen Angaben alle möglichen Artikel. Schulranzen sind da nur ein kleiner Teil ihres Angebots – das allerdings zum baldigen Schulstart am 12. September passt.

970 Euro geben Eltern im Schnitt für die Einschulung ihrer Kinder aus, informiert die Sparkasse auf ihrer Homepage. Vor allem der Schulranzen schlage mit 70 bis etwa 200 Euro zu Buche. Kosten für Mäppchen, Turnbeutel und Ähnliches kommen noch obendrauf.

Gerade für Haushalte mit geringerem Einkommen kann die Einschulung der Kinder da zur finanziellen Belastung werden. Auch die Eltern von Kindern, die bereits eingeschult sind, spüren die Preissteigerungen deutlich. Insbesondere die Sprünge des Papierpreises machen sich etwa bei Schulheften bemerkbar, berichtete kürzlich der SWR.

Schullisten: Frage nach Alternativen kommt auf

Eva-Maria Luhmann verkauft in ihrem Spiel- und Schreibwarenladen in Söllingen bereits seit drei Jahren keine Ranzen mehr. Dass alles teurer wird, merkt sie nicht nur an den Schulheften, sondern auch bei manchen Buchverlagen.

Einige Eltern überlegen da genau, welche Materialien sie von welchem Anbieter kaufen, ist ihre Beobachtung. Bewusst mitbekommen, dass sich Familien bestimmte Dinge nicht leisten können, hat sie allerdings nicht.

In ihrem Laden bietet sie einen Schulservice an: Eltern können die Listen mit den benötigten Schulsachen vorbeibringen, Eva-Maria Luhmann und ihr Team richten dann fertige Pakete zum Abholen. Dabei fragen sie unter Umständen auch mal bei den Schulen nach, ob Alternativen möglich sind, und informieren anschließend die Eltern.

Nachfrage nach gebrauchten Ranzen ist verhalten

Wie aber lässt sich bei der Einschulung sparen? Sind gebrauchte Schulartikel wie Ranzen eine Möglichkeit? Die Nachfrage sei aktuell verhalten, berichtet Angelika Ramisch. Vor etwa zwei Monaten bekam sie einen neuen Schulranzen ins Sortiment. Innerhalb von zwei Tagen war er verkauft.

Es muss im richtigen Moment den richtigen Artikel zum richtigen Preis geben. Angelika Ramisch, Inhaberin von „Facette“

Neu- oder Markenware gehe generell gut, sagt sie. „Es muss im richtigen Moment den richtigen Artikel zum richtigen Preis geben.“ Gezielt nach Ranzen gefragt habe in den vergangenen Tagen aber niemand. Muss man bei Angelika Ramisch auch nicht: Sobald sie einen neuen Ranzen ins Sortiment bekommt, erstellt sie eine Anzeige bei Ebay-Kleinanzeigen.

Verhalten ist auch die Nachfrage bei „Kreuz + Quer“ in Spöck. Der von einem Verein betriebene Laden bietet neben Kleidung, Geschirr und Haushaltswaren auch Schreibwaren an. Aktuell gebe es keine Schulranzen, sagt eine Mitarbeiterin, dafür zahlreiche Hefte, Blöcke und Umschläge aus einer Geschäftsauflösung.

Tipps zum Sparen

Einige Leute gehen gezielt zu diesem Regal und suchen nach Stiften oder Ähnlichem, berichtet die Mitarbeiterin. Sie ist selbst schon Großmutter und hat die Einschulung ihrer Tochter und Enkelkinder miterlebt. Hat sie einen Tipp zum Sparen?

Man solle gezielt prüfen, ob man alle Dinge auf den von den Schulen ausgegebenen Listen wirklich braucht, schlägt sie vor. Auch bei den Schulranzen könne man sparen, zum Beispiel mit einem Modell aus der vergangenen Saison. „Da kann man Abstriche machen“, sagt sie mit Blick auf die Optik.

Allerdings müsse man vorsichtig sein, mahnt sie lachend: Ihre eigene Tochter werfe ihr den Vorjahres-Ranzen heute noch vor.