Wie geht man mit dem Tod des eigenen Kindes um? Die Eltern des achtjährigen Alexandre wollen Trauer und Sterben mehr ins öffentliche Bewusstsein rücken. Ihr Sohn ist im Dezember an einem Hirntumor gestorben – und hat ein Buch für seine Klassenkameraden geschrieben.

Achtjähriger aus Stutensee stirbt an Hirntumor

In der Küche von Lila und Luiz Carlos dos Santos Gomes ist Alexandre allgegenwärtig. Ein Kerzenhalter mit seinem Namen auf dem Tisch, Fotos auf der Fensterbank erinnern an ihn.

Auf den Bildern sieht man Alexandre seine Krankheit noch nicht an. Da ist er noch ein fröhliches, aufgewecktes und begabtes Kind. Doch der Achtjährige aus Stutensee hat einen inoperablen Gehirntumor. Mitte Dezember, fast genau ein Jahr nach der Diagnose, stirbt Alexandre.

Rund vier Wochen später ist die Trauer für Mutter Lila und Vater Luiz Carlos, genannt Cao, immer noch schwer fassbar. Gemeinsam mit ihrem zweiten Sohn Leo haben die Eltern zum Gedenken kleine Rituale in ihren Alltag eingebaut. „Ich denke, die Trauer wird weniger“, sagt Mutter Lila. „Aber bislang ist das nicht der Fall.“ Immer wieder werden sie mit der Tatsache konfrontiert: Alexandre ist nicht mehr da.

Die Aufführung in der BLB war einer der besten Tage unseres Lebens. Lila Sax dos Santos Gomes, Mutter

Was von ihm bleibt, ist sein Vermächtnis. Um während seiner Krankheit mit seinen Klassenkameraden in Kontakt zu bleiben, hat Alexandre ein Buch geschrieben. „Das verborgene Land der Drachen“ wurde am 13. November von der Badischen Landesbühne Bruchsal als szenisches Hörspiel auf die Bühne gebracht.

„Die Aufführung in der BLB war einer der besten Tage unseres Lebens“, blickt Lila zurück. Dabei stand die Veranstaltung kurz vor knapp noch auf der Kippe: Zwei Tage vorher erkrankt der Hauptdarsteller an Corona.

Die Verantwortlichen wollen die Aufführung am liebsten verschieben, doch Mutter Lila stellt sich quer. Sie weiß: Eine Woche kann für Alexandre schon zu lang sein. Zu diesem Zeitpunkt fällt ihm das Sprechen schon schwer, er ist auf einen Rollstuhl angewiesen.

Kurzerhand erklärt sich eine Freundin, selbst Schauspielerin bei der BLB, bereit, einzuspringen. Quasi über Nacht bereitet sie sich für die Aufführung vor. Die wird ein voller Erfolg. „Wir haben schon gedacht, dass es voll wird, aber nicht, dass es so voll wird“, sagt Vater Cao. „Am Ende kam Alex nach vorne und hat sich verbeugt. Das hat uns so stolz gemacht.“

Hörspiel, Übersetzungen und zweite Auflage

Das Hörspiel, bei dem Alexandre selbst noch als Erzähler mitgewirkt hat, wollen die Eltern nun öffentlich zugänglich machen. Es seien lediglich noch einige Lizenzfragen zu Hintergrundliedern zu klären. Auch einen Prolog gibt es inzwischen, der bei der Aufführung gefehlt hat.

Und: „Das verborgene Land der Drachen“ soll künftig auch in anderen Sprachen erhältlich sein. Die englische Übersetzung sei bereits fertig, geplant ist noch eine ins Portugiesische. Deutsch, Englisch, Portugiesisch, das sind die drei Sprachen, die Alexandre gesprochen hat.

Eltern wollen Werk fortsetzen lassen

Sein zweites Buch konnte Alexandre nicht mehr fertigstellen. 15 Kapitel sollte es haben, nur sechs davon konnte der junge Autor beenden.

„Dieser Moment hat mich sehr geprägt, als Alex in Dudenhofen im Kinderhospiz an seinem Buch schreiben wollte und er seine Hand nicht mehr heben konnte, um das Tablet zu bedienen“, erzählt Cao. „Ab diesem Tag hat er nicht mehr geschrieben.“

Das Buch soll so treu weitergeführt werden wie möglich. Luiz Carlos „Cao“ dos Santos Gomes, Vater

Geht es nach dem Willen von Lila und Cao, sollen andere Kinder Alexandres Werk fortführen: Sie möchten mit Teilen der Spenden, die sie erhalten haben, sowie Alexandres Autorengehalt unter anderem Schreibworkshops für Kinder ins Leben rufen.

„Kinder in Alex‘ Alter sollen inspiriert werden, selbst zu schreiben“, erklärt Cao. „Das Buch soll so treu weitergeführt werden wie möglich.“

Das beinhaltet auch, dass sich die Kinder mit den literarischen Werken auseinandersetzen, die Alexandre inspiriert haben – Harry Potter, Flüsterwald oder auch die Geschichten der Drei Fragezeichen. Jedes Kind könnte dann ein Kapitel schreiben, sagt Cao, bis die 15 Kapitel voll sind.

Eltern wollen Stiftung gründen

Irgendwann, so hoffen die Eltern, werden die Schreibworkshops und weitere Einzelaktionen in einer Stiftung aufgehen. Mit der sollen chronisch-kranke Kinder und deren Eltern in der Sterbe- und Trauerbegleitung unterstützt werden.

Unterstützung für „verwaiste Eltern“ Sonderurlaub im Todesfall: Bei einem Trauerfall in der Familie haben Arbeitnehmer Anspruch auf Freistellung. Dadurch sollen Hinterbliebene Zeit haben, eine Beerdigung zu organisieren und ihre Trauer zu verarbeiten. Gesetzliche Vorschriften: Geregelt ist der Sonderurlaub im Todesfall im Paragraf 616 BGB. Dort wird die Lohnfortzahlung zugesagt, wenn der Arbeitnehmer „für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird“. Wie lange die Freistellung dauert, ist allerdings nicht genau geregelt und hängt unter anderem vom Verwandtschaftsgrad ab.

Denn als „verwaiste Eltern“, hat Lila festgestellt, sei man auf sich allein gestellt – besonders als Selbstständiger. Finanzielle Unterstützung in der Trauerarbeit gebe es nicht, lediglich die Möglichkeit einer vierwöchigen Kur. Die Wartezeit dafür betrage rund ein Jahr, so Lila.

Zwar bekommen Eltern, deren Kind gestorben ist, Sonderurlaub, allerdings meist nur zwei Tage. Entferntere Verwandte wie Großeltern, Onkel und Tanten bekämen nicht mal das.

„Nach dem Tod fällt 90 bis 95 Prozent der Unterstützung weg. Da hat man nur noch die Trauer. Und die Dankbarkeit“, sagt Lila. Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit, die sie noch mit Alexandre erleben durften.

„Wir haben bewusst viele Erinnerungen geschaffen“, sagt Cao. Ihr Schicksal wollen sie mit anderen teilen, um das Schweigen sterbender Kinder und ihrer Familien zu brechen. „Ich glaube, dass die Geschichte von Alex einen Zugang zum Thema Tod und Trauer bietet“, sagt Lila. „Das ist immer noch ein Tabu-Thema.“