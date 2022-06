Enormer Autoverkehr

Trotz Gefahren missachten Elterntaxis in der Hardt alle Regeln

Jeden Morgen kommt es vor den Grundschulen in der Hardt zu brenzligen Situationen. Kinder hüpfen aus den Elterntaxis auf die Straße und begeben sich so in Gefahr. Trotz Gefahrenbewertung durch Schulleitung und Polizei, haben bisherige Maßnahmen versagt.