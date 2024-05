Fachwerk-Kleinod in Stutensee-Blankenloch wird saniert

Das kleine Haus im Blankenlocher Rathausgässle ist ein Blickfang. Doch es ist in die Jahre gekommen. Jetzt soll der Zustand verbessert werden.

Das Rathausgässle in Blankenloch ist ein Blickfang. Vor allem im Frühjahr und Sommer, wenn es am Haus langsam grünt oder kräftig blüht. Es ist eines der sehr häufig fotografierten Motive im Ort.

Das kleine Haus, das der Stutenseer Künstler Hans Amolsch immer für seine Weihnachtsausstellung genutzt hat – und dies immer noch macht – ist heute im Besitz des Heimat- und Museumsvereins Blankenloch Büchig (HMV). Amolsch hat das Objekt dem Verein vor einigen Jahren geschenkt. Die Nutzung zu Ausstellungen für sich selbst, seine Partnerin und befreundete Künstler hat er sich dabei ausgebeten.

Sanierung sollte eigentlich schon früher starten

Nun ist das Häuschen renovierungsbedürftig. Und der HMV muss eine Menge Geld in die Hand nehmen, um es wieder auf Stand zu bringen. „Wir wollten schon voriges Jahr mit der Sanierung beginnen“, berichtet Vorsitzender Hanspeter Gaal. Deshalb habe es voriges Jahr keine Ausstellung zur Advents- und Weihnachtszeit gegeben.

Ziel der gesicherten Modernisierung sei es, die Räume nicht nur für Kunstpräsentationen, sondern ebenso für gesellschaftliche Events nutzbar zu machen. „Wir denken an Lesungen oder kleinere musikalische Darbietungen“, berichtet der Vereinsvorsitzende.

Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg habe schon im Dezember vergangenen Jahres mitgeteilt, dass sie auf Antrag des HMV die Sanierung unterstützen werde, so Gaal. 5.000 Euro steuere die Denkmalstiftung bei. Diese würdigte das Gebäude als ein „Fachwerkhaus mit besonderem Charakter an der Hauptstraße von Blankenloch.“

Der Vorderbau sei Ende des 17. Jahrhunderts errichtet worden, der Anbau in passendem Stil dann 1905 dazugekommen, berichtet Gaal. An Dächern und Fassaden stünden jetzt die Sanierungen an.

Der rührige Heimatverein beteiligt sich bereits jetzt immer wieder am „Tag des offenen Denkmals“. Stefan Köhler

Denkmalstiftung Baden-Württemberg

„Der rührige Heimatverein beteiligt sich bereits jetzt immer wieder am ‚Tag des offenen Denkmals‘ und plant, die sanierten Räumlichkeiten künftig für kleinere Veranstaltungen zu nutzen“, informiert Stefan Köhler, Geschäftsführer der Denkmalstiftung Baden‐Württemberg, in einer Mitteilung.

Für eine denkmalgerechte Sanierung fehlten dem Verein die Mittel. Dabei sei der Erhalt dieses Fachwerk‐Kleinods wirklich wünschenswert, heißt es von der Stiftung weiter.

Haus in Blankenloch hat eine lange Geschichte

Das Häuschen sei nach der Zerstörung Blankenlochs im Pfälzischen Erbfolgekrieg mit zwei vollen Geschossen und einem steilen Satteldach gebaut worden. „Die geringe Grundfläche von lediglich drei auf fünf Meter dürfte durch die damalige allgemeine Notlage bedingt gewesen sein“, vermutet Köhler.

Die Kosten belaufen sich laut der Kalkulation von Anfang vergangenen Jahres auf rund 54.000 Euro. Davon entfallen etwa 36.000 Euro auf das Dach, 15.000 Euro auf die Fassade. Der Rest ist für kleinere Arbeiten.

Gedeckt werden diese Kosten laut HMV mit Zuschüssen der Volksbankstiftung (11.000 Euro) und der Stadt Stutensee (7.700 Euro). Der Verein selbst will 30.000 Euro Eigenmittel einbringen, berichtet Gaal.