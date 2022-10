Umleitungen für Autos

Fahrradweg an der L559 in Stutensee wird freigegeben

Bei der Sanierung der L559 in Stutensee endet diesen Freitag der zweite Bauabschnitt. Damit haben auch Fußgänger und Radfahrer an der westlichen Seite des Kreisverkehrs Am Hasenbiel wieder freie Fahrt.