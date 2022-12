Stadt sieht kein Problem

Feinstaub in Stutensee: KIT-Professor Achim Dittler will bei Holzöfen nicht locker lassen

KIT-Professor Achim Dittler misst in seiner Nachbarschaft in Stutensee die Feinstaub-Konzentration. Wenn die Nachbarn den Holzofen anmachen, schnellen die Werte in die Höhe. Doch die Stadt sieht darin kein Problem.