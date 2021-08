Wie wird man zum Zauberer? Dieser Frage gingen Kinder beim Ferienprogramm mit Zauberkünstlerin Marita Magie in Stutensee nach. Ganz nebenbei geht es dabei auch Dinge wie Zusammenarbeit, Mut und Erfolgsgefühle.

Ein Zauberer trägt immer einen spitzen Hut, besagt eine alte Tradition. Er fuchtelt mit dem Zauberstab und sagt Abrakadabra oder Hokuspokusfidibus. Das mit dem Zauberstab stimmt. Die Sprüche auch, nur das mit dem Hut stellt sich anders dar.

Zwölf Jungen und Mädchen nehmen am Ferienprogramm der Stadt Stutensee teil, die zum wiederholten Mal die Zauberkünstlerin Marita Magie eingeladen hat, um mit Kindern im Grundschulalter einen Zauberworkshop zu gestalten.

Kinder sollten in erster Linie Spaß an der Sache haben, erklärt die ganz normal gekleidete Frau ihren Einstieg. Sie werde ihnen einige einfache Tricks zeigen, aber nicht vorführen, sondern die Kinder von Anfang an mitarbeiten lassen. Welche Grundvoraussetzungen braucht ein guter Zauberer?