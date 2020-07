Stadtteil Friedrichstal

Feuer zerstört Einfamilienhaus in Stutensee

Ein Feuer hat in der Nacht auf Montag ein Einfamilienhaus in Stutensee-Friedrichstal vernichtet. Der Bewohner hatte das Feuer laut Polizei Karlsruhe rechtzeitig bemerkt und konnte sich in Sicherheit bringen, wurde jedoch leicht verletzt.