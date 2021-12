Keine Verletzten

Feuerwehr bei Brand in Wohnhaus und zwei Scheunen in Stutensee-Spöck im Einsatz

In Stutensee-Spöck ist am Sonntagmittag ein Brand in einem Wohnhaus und in zwei Scheunen ausgebrochen. Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr vor Ort.