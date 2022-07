Wohl technischer Defekt

Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Stutensee

Ein technischer Defekt des Verteilerkastens einer Photovoltaik-Anlage war wohl ursächlich für einen Dachstuhlbrand am Freitagmittag in der Straße Am Hasenbiel in Stutensee-Blankenloch.