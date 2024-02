In Spöck hat auf einer Wiese eine Gartenhütte gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus.

In der Nacht zu Freitag hat in der Spechaastraße in Stutensee-Spöck auf einer Wiese eine frei stehende Gartenhütte gebrannt.

Wie die Polizei auf BNN-Nachfrage mitteilt, rückte die Feuerwehr um kurz nach 1 Uhr zu dem Brand aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Hütte bereits in Vollbrand.

Polizei geht von technischem Defekt aus

Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt an einem Kühlschrank als Ursache aus.