Friedrichstaler beklagen Energieverschwendung am Bahnhof

Am helllichten Tag brennt am Bahnhof Friedrichstal die Beleuchtung. Bürger ärgern sich über Energieverschwendung. Die Bahn weiß um das Problem, die Lösung kann jedoch noch dauern.

Seit Dezember 2020 brennen die 17 Stationsleuchten am Bahnhof Friedrichstal ununterbrochen. „Das ist doch eine riesige Energieverschwendung“, findet BNN-Leser Gerhard Glöckler.

Der Friedrichstaler nutzt die Bahn oft und ärgert sich jedesmal über die Beleuchtung am helllichten Tag. Ein anderer Bahnnutzer, der seinen Namen in der Zeitung nicht lesen möchte, beklagt zudem, dass es in einem Bereich des Bahnhofs sechs Leuchten gebe, die defekt seien.

In einem Schaukasten am Bahnsteig ist extra für solche Fälle eine Versorgungsnummer in Mannheim angegeben. Die kontaktierte Glöckler mehrfach – und wurde freundlich vertröstet, man werde die Information weitergeben.