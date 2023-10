Friedrichstaler Triathlet absolviert pro Woche bis zu 17 Trainingsstunden

Der erste Schritt im Leben eines noch jungen Menschen wird von dessen Eltern zumeist mit Begeisterung und Stolz begleitet. Tanja und Tilo Birk konnten seither viele Schritte ihres Sohnes Max beklatschen und bejubeln.

Der Friedrichstaler hat seine Leidenschaft fürs Laufen bereits sehr früh entdeckt, ausgebaut und ist mit nun 15 Jahren erfolgreicher Läufer und Triathlet und in den Kader des baden-württembergischen Triathlonverbands (BWTV) aufgenommen.

Fußball hat sich schnell erledigt

„Mit sechs Jahren bin ich zuerst zum Fußball, aber das hatte sich schnell erledigt. Ich habe kein Balltalent“, erzählt Max. Gemeinsam mit dem Vater sei er zu dieser Zeit schon gerne gejoggt. Mit sieben Jahren fing er dann in der Leichtathletik-Abteilung des TSV Graben-Neudorf an zu trainieren, in Friedrichstal gab es zu dieser Zeit noch keine Leichtathletik.

Mit acht Jahren hat er an seinem ersten Triathlon teilgenommen, als Kraichgau-Kid den Kraichgau-Triathlon gemeistert. „Das hat gleich Spaß gemacht und so bin ich dabei geblieben“, sagt Max.

Das sei allerdings in Bezug auf die Trainingsmöglichkeiten gar nicht so einfach gewesen, erinnert sich Mutter Tanja. „Weit und breit gibt es keine Jugendgruppe für Triathlon“, so Tanja Birk. Also hat Max zunächst weiter beim TSV trainiert und ist zum Schwimmtraining zur Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) nach Spöck.

Bei seinen Wettkämpfen ist dann wohl ein Mitglied der LG Region Karlsruhe auf den jungen Läufer aufmerksam geworden. „Dort trainiert die Auswahl der besten Leichtathleten im Landkreis, aber ich war mit neun Jahren noch zu jung. Die LG hatte mich für älter gehalten“, berichtet Max.

Dreimal pro Woche steht Vereinstraining auf dem Stundenplan

Etwa zwei Jahre später kam die LG erneut auf ihn zu und diesmal klappte es. Seit 2020 trainiert er dort. Um die Leistungen im Schwimmen weiterzuentwickeln, wechselte Max zum Sportschwimmclub (SSC) nach Karlsruhe. Bereits ein Jahr später folgte die Aufnahme in den Landeskader.

„Pro Jahr werden drei Mädchen und drei Jungs pro Jahrgang aufgenommen“, erzählt Tanja Birk. Dreimal pro Woche steht nun Vereinstraining auf dem Stundenplan von Max – zweimal Leichtathletik, einmal Schwimmen. „Radfahren mache ich nebenher und zur Zeit nur privat“, sagt Max.

Die Schule ist sehr tolerant, trägt die Ausfälle mit. Tanja Birk

Mutter

Alles zusammen kommt Max auf 15 bis 17 Trainingsstunden pro Woche. Laufen und Schwimmen müsse man schon früh trainieren, beim Radfahren seien auch später noch Steigerungen möglich, erklärt der junge Sportler, der durchaus sportliche Tage hat.

Dienstags beispielsweise steht er um 5.20 Uhr auf, geht eine halbe Stunde später aus dem Haus und ins Fächerbad nach Karlsruhe zum Frühschwimmen. Ab 7 Uhr folgt eine Stunde Training, danach geht es in die Walldorfschule nach Hagsfeld, wo er die zehnte Klasse besucht.

„Die Schule ist sehr tolerant, trägt die Ausfälle mit“, sagt Tanja Birk. Denn an den Wochenenden stehen öfters Wettkämpfe auf dem Programm oder die Teilnahme an den Trainingslagern des Landeskaders in Freiburg.

Das habe Spaß gemacht, so Max. „Wir haben uns ja vorher nicht gekannt und treffen uns jetzt immer wieder“, sagt Max. Sich mit Freunden zu treffen, sei wegen seiner ausgefüllten Tage schwierig, mit Freunden aus dem Sportbereich sei das einfacher.

„Max absolviert ein enormes Pensum. Das muss man wollen, sonst geht es nicht“, sagt Tanja Birk. Sie achtet darauf, dass Max sich gesund, aber normal ernährt: „Essen soll noch Spaß machen. Da darf es natürlich auch mal ein Kuchen sein.“

Vater Tilo kümmert sich hauptsächlich um das Organisatorische rund um die Wettkämpfe. Und das Training zahlt sich aus: 2022 gehört Max zu den vier besten Fünf-Kilometer-Läufern bundesweit – Tendenz steigend.