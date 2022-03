Fußballvereine aus Dettenheim und Stutensee laden ukrainische Flüchtlingskinder zum Training ein

Training ist sofort möglich: Die aus der Ukraine geflüchteten Kinder und Jugendlichen können nach Angaben des Badischen Fußballverbandes (BFV) sofort am Trainingsbetrieb teilnehmen. Eine Teilnahme am Spielbetrieb ist erst nach Erteilung des Spielrechts möglich. Dafür müssen die Vereine einen entsprechenden Antrag stellen. Die Freigabe erfolgt innerhalb einer Woche.

Corona-Test für Ungeimpfte: Im Trainings- und Spielbetrieb gilt nach BFV-Angaben weiterhin 3G. Minderjährige aus der Ukraine, die noch nicht in Deutschland zur Schule gehen, müssen einen tagesaktuellen Test vorlegen. In der EU nicht zugelassene Impfstoffe werden nicht anerkannt. Dazu zählen die in der Ukraine häufig verabreichten Vakzine Sinovac und Sputnik.

Ukrainer sind versichert: Für alle aus der Ukraine geflüchteten Menschen besteht laut BFV ein Krankenversicherungsschutz. Sollten sich Spieler im Trainings- oder Spielbetrieb verletzen, sind die Kosten der medizinischen Versorgung abgedeckt.