Gartenhütte in Stutensee-Büchig brennt komplett

Eine Gartenhütte im Stutenseer Stadtteil Büchig hat am Dienstag Feuer gefangen.

In der Nacht auf Dienstag wurde gegen 3.45 Uhr ein Brand in einer Gartenhütte in Stutensee-Büchig gemeldet. Wie die Polizei berichtet, wurde niemand verletzt.

Die Ursache des Feuers ist bislang unklar, die Polizei ermittelt.