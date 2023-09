In Stutensee-Blankenloch haben am Freitag bislang unbekannte Täter versucht, einen Geldautomaten der Volksbank zu sprengen. Nach Informationen der Polizei fand die Tat am Rewe-Markt im Stutensee-Center um kurz nach ein Uhr statt. Durch den Einsatz eines Gasgemisches kam es in zu einer Verpuffung.

Kampfmittelräumdienst aus Stuttgart im Einsatz

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Um eventuelle Sprengstoffrückstände auszuschließen, wurde vorsichtshalber ein Kampfmittelräumdienst aus Stuttgart angefordert.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 06.03 Uhr]