Nach Bürgerpetition und Berichterstattung: Staffort bekommt Haltestelle zurück

War es nun der öffentliche Druck oder eine entspanntere Verkehrslage in Weingarten und Pfinztal? Müßig die Diskussion, der KVV ist einer großen Bitte Stafforter Nutzer nachgekommen.

Die Bushaltestelle Weingartener Straße in Stutensee-Staffort wird ab dem 12 Juni 2022 wieder im regulären Linienverkehr angefahren, so der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) in einer Mitteilung.

Der KVV erklärte, dass mit dem kleinen Fahrplanwechsel zumindest wieder die Linie 121 von Jöhlingen bis ans KIT die Haltestelle anfahren werde.

Durch die in Pfinztal wieder freigegebene B293 entspanne sich die Verkehrssituation auf der Busstrecke durch Weingarten, der Fahrplan könne so eingehalten werden.

Haltestelle wurde aus Fahrplan genommen

Im vergangenen Juni nahm der Verkehrsverbund die Haltestelle aus dem Fahrplan heraus. Lediglich im Schulbusverkehr wurde die Haltestelle angefahren. Begründet wurde der Schritt mit der Einführung einer Tempo 30-Zone in dem Bereich. Der Fahrplan hätte durch die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht mehr eingehalten werden können.

Unter den Anwohnern regte sich Widerstand – auch eine Bürgerpetition wurde auf den Weg gebracht. Gerade ältere Mitmenschen seien auf die Haltestelle vor Ort angewiesen. Der längere Weg zum nächsten Haltepunkt Lutherstraße sei für mobilitätseingeschränkte Menschen eine erhebliche, zusätzliche Belastung.

Der KVV bot der Initiatorin der Petition einen Gesprächstermin an und sicherte damals zu, dass man mit Messfahrten noch einmal nachprüfen wolle, ob und wie gut die Fahrplansicherheit zu gewährleisten sei.

Zu welchen Zeiten genau der Bus ab dem 12. Juni dann wieder die Weingartener Straße anfahre, werde wenige Wochen vor dem kleinen Fahrplanwechsel mitgeteilt.