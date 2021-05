Telefone stehen nicht mehr still

Hausärzte in der Region haben mehr Impfwillige als Impfstoff

Seit Montag müssen sich die Hausärzte nicht mehr an die Priorisierung halten, wenn sie gegen das Coronavirus impfen. Das erzeugt in den Praxen, auch in den Gemeinden nördlich von Karlsruhe, bislang unbekannten Stress.