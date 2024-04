Erdbeeren selbst pflücken liegt im Trend – und geht auch um Karlsruhe, Rastatt, Baden-Baden und in der Ortenau ist das möglich. Wann geht es los und welche Höfe in der Region bieten es an?

Endlich gibt es wieder frische Erdbeeren direkt aus der Region. Auch im Umkreis von Karlsruhe pflücken Landwirte die roten Beeren auf ihren Feldern. Wer Erdbeeren frisch vom Feld mit nach Hause nehmen will, kann sie rund um Karlsruhe, in Mittelbaden und im Enzkreis auch selbst ernten.

Besonders beliebt ist das Selberpflücken bei zwei Gruppen: bei Sparfüchsen und bei Familien. Bevor Privatleute auf den Feldern pflücken, lassen die meisten Bauern ihre Felder zuerst von Arbeitskräften abernten, sagt Simon Schumacher, Geschäftsführer des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer. Das sorge dafür, dass die Erdbeeren süßer und größer werden.

Bis Erdbeeren zum Selbstpflücken angeboten werden, dauert es aber noch. Schumacher geht davon aus, dass die ersten Bauern im Laufe des Monats Mai Felder in der Region dafür freigeben. Wo es Felder zum Selberpflücken gibt und ob sie schon geöffnet sind, ist auf dieser Karte zu sehen. Öffnet ein Bauer sein Selbstpflückfeld, färbt sich das Erdbeersymbol rot.

Enzkreis

Der Panoramahof Familie Fellmann bietet Kunden die Möglichkeit, ihre eigenen Erdbeeren zu pflücken. Der Hof liegt in Neulingen-Nußbaum zwischen Bretten und Pforzheim. Auf ihrer Homepage informiert Familie Fellmann, dass die Erdbeersaison voraussichtlich Ende Mai anfängt.

Umkreis Karlsruhe

Im nördlichen Landkreis Karlsruhe werden leidenschaftliche Erdbeerpflücker in Stutensee-Staffort fündig. Der Meierhof bietet das Selbstpflücken schon seit einigen Jahren an. In den vergangenen Jahren hat der Meierhof auf seinem Instagram-Kanal den Start des Erdbeerpflückens bekanntgegeben.

Mittelbaden

In Durmersheim gibt es gleich zwei Erdbeerfelder zum Selberpflücken. Koffler Erdbeerplantagen bietet nicht nur im Hofladen Erdbeeren an. Auch hier können Privatpersonen ihre eigenen Erdbeeren pflücken.

Erdbeerland Enderle ums Eck bietet ebenfalls Selberpflücken an. Der Hof bittet Pflücker auf seiner Website darum, ihr Auto auf dem Grünstreifen abzustellen. Wer selbst Körbe mitbringt, solle vorher im Hofladen vorbeischauen. Das Personal wiegt sie und zieht sie vom Gesamtgewicht ab. Die Mindestmenge für Erwachsene beträgt ein Kilogramm Erdbeeren. Weiter südlich bieten der Huber Hof in Iffezheim und der Landseehof in Baden-Baden-Haueneberstein Selbstpflücken an.

Ortenaukreis

Auch in der Ortenau kommen Erdbeer-Fans auf ihre Kosten. Der Obsthof Huber in der Gewerbestraße 45 in Achern-Önsbach bietet Selberpflücken genauso an wie der Obsthof Spinner in Oberkirch-Nußbach. Die Felder liegen an der B 28. Der Obsthof informiert in seinem Newsletter über Neuigkeiten – auch über den Start des Selberpflückens.

Der Obst- und Beerenhof Mild öffnet sein Selbstpflückfeld etwa vom 12. Mai bis 18. Juni, heißt es auf der Website. Kunden wird empfohlen, mit einem eigenen Behältnis vorbeizukommen. Dieses wird zunächst gewogen, dann kann das Pflücken losgehen. Das Feld ist täglich von 7 bis 12 und von 16 bis 18 Uhr für Selbstpflücker offen.

Tipps zum Selberpflücken