Lembacher Weg: Der Verein erfüllt seit 2008 kranken Kindern und ihren Familien Herzenswünsche. Gegründet wurde er im Lembacher Weg in Stutensee. Mitglied kann nur werden, wer in dieser kleinen Sackgasse wohnt, heißt es auf der Webseite des Vereins. Es gibt aber einen festen Stamm an Nachbarn und Freunden, die den Verein unterstützen. Der Lembacher Weg finanziert seine wohltätige Arbeit durch Feste und Spendenaufrufe.

Reise nach Brasilien: Im Mai dieses Jahres ermöglicht der Verein Alexandre und seiner Familie einen Urlaub in Brasilien. Der Wunsch des Achtjährigen ist es, die Verwandtschaft seines Vaters in und um Rio zu besuchen. Rund 2.800 Kilometer legt die Familie zurück. Neben dem Verein Lembacher Weg spenden auch andere Personen für diese Reise. Insgesamt kommen so rund 8.000 Euro zusammen.