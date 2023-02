Holzhütte bei Stutensee-Staffort gerät in Brand

Am Baggersee in Stutensee-Staffort ist eine Hütte in Brand geraten. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe.

Aus bisher ungeklärtem Grund geriet am Mittwochmorgen eine Hütte in Stutensee-Staffort in Brand. Die Polizei teilte mit, dass

Zeugen der Feuerwehr gegen 7 Uhr meldeten, dass im Bereich des Stafforter Baggersees eine Holzhütte in Flammen stehe. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Stutensee zügig gelöscht werden, hinterließ jedoch Schäden an der Hütte. Weil nach den ersten Erkenntnissen eine Brandstiftung nicht zuverlässig ausgeschlossen werden konnte, übernahm der Polizeiposten Stutensee die weiteren Ermittlungen.

Zeugen können sich mit Hinweisen unter (07 21) 96 71 80 melden.