Mitte März ist es soweit. Dann gilt die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht. Die Betreiber von Pflegeheimen im Raum Karlsruhe schauen mit Sorge in die Zukunft.

Durch eine Anpassung des Infektionsschutzgesetzes müssen ab 16. März die Mitarbeiter medizinischer oder pflegerischer Einrichtungen ihrem Arbeitgeber den Impfnachweis zu einer vollständigen Schutzimpfung vorlegen.

Die Leitungen der Pflegeeinrichtungen befürchten, dadurch Personal zu verlieren. Die Branche arbeitet seit Beginn der Corona-Pandemie am Limit.

Die Anteil der vollständig geimpften Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtungen der AWO sowie des Evangelischen Vereins für Stadtmission in Karlsruhe liege derzeit bei 90 bis 95 Prozent, je nach Einrichtung, ist von den Betreibern zu erfahren.

AWO-Bezirksverband Baden fürchtet Verlust von vier Prozent der Mitarbeiter

„Der Beschluss des Gesetzes ist durchgängiges Thema in den Einrichtungen. Kündigungen werden angekündigt beziehungsweise angedroht“, sagt Peter Heimerl, stellvertretender Geschäftsführer des AWO-Bezirksverbands Baden, der mit einem Verlust von vier Prozent der Mitarbeiter rechnet.

Zwischen fünf bis zehn Prozent Personalverlust prognostiziert Wolfgang Betting, Vorstandsvorsitzender der evangelischen Stadtmission in Karlsruhe, die in Stutensee ein Seniorenzentrum und im Stadtkreis fünf weitere Pflegeeinrichtungen unterhält. „Das tut schon richtig weh“, so Betting.

Bei der AWO wird durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht auch mit Mindereinnahmen gerechnet. Derzeit sei nicht klar, inwieweit Belegungen der Einrichtungen gesenkt werden müssten, um eine ordnungsgemäße Dienstleistungserbringung gewährleisten zu können.

Belegungsstopps sind in Pflegeheimen in und um Karlsruhe nicht ausgeschlossen

„Wir halten es zumindest für möglich, temporär einrichtungsbezogene Belegungsstopps aussprechen zu müssen, was Mindereinnahmen verursachen wird“, so Heimerl zu den wirtschaftlichen Folgen für die AWO.

Wir stellen schon heute niemanden mehr ein, der keinen vollständigen Impfschutz nachweisen kann. Bastian Kletschka, Referent AWO-Bezirksverband Baden

Sie betreibt Pflegeeinrichtungen in Eggenstein-Leopoldshafen und Graben-Neudorf. „Wir stellen schon heute niemanden mehr ein, der keinen vollständigen Impfschutz nachweisen kann“, sagt Bastian Kletschka, Referent des AWO-Bezirksverbands Baden. Rechtliche Unklarheiten sieht er für die Pflegeeinrichtungen hinsichtlich Haftungsfragen für ihre Arbeitnehmer.

So gelte es für die Pflegeeinrichtungen, ungeimpftes Personal dem Gesundheitsamt zu melden. Nach einer Einzelfallprüfung und Setzung einer Nachfrist könnte dieses ein Betretungsverbot für die Einrichtung verhängen, was dem Verbot der Berufsausübung gleichkommt.

Lässt ein Beschäftigungsverbot für Ungeimpfte noch Monate lang auf sich warten?

Kletschka rechnet damit, dass bis zu einem Entscheid über eine Weiterbeschäftigung durch die vollständig überlasteten Gesundheitsämter mehrere Monate ins Land ziehen können. Bis zum endgültigen Bescheid sei zwar eine Weiterbeschäftigung möglich, die Haftungsfrage des Mitarbeiters in dieser Zeit sei jedoch nicht geregelt.

Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Kontrolle und der Meldung ungeimpfter Personengruppen sieht er darin, dass in die Einrichtungen auch ehrenamtliche Helfer, Friseure, Fußpfleger oder auch Beschäftigte aus der Baubranche kommen, die Arbeiten ausführen und nicht zu den Arbeitnehmern der Pflegeeinrichtung gehören.

Grundsätzlich sei eine einrichtungsbezogene Impfpflicht geeignet, um vulnerable Gruppen zu schützen, meint Heimerl zum Gesetzesbeschluss. Auf der anderen Seite, so Heimerl, wäre eine allgemeine Impfpflicht ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit den betroffenen Berufsgruppen.