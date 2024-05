Bei der Wahlveranstaltung in Stutensee diskutieren Kommunalpolitiker über Soziales, Wirtschaft und Klimaschutz. Die Jugendlichen sind vor allem an Natur- und Klimaschutzthemen interessiert.

Die Themen sind kontrovers. Doch hitzig geht es bei der Podiumsdiskussion im GrauBau in Blankenloch nicht zur Sache. Meinungsverschiedenheiten tragen die fünf Kommunalpolitiker aus Stutensee und Bruchsal sachlich aus.

Unter dem Motto „Man hat immer eine Wahl“ stellen sie sich den Fragen von Privatveranstalter und Moderator Eric Betzin.

Anlässlich der bevorstehenden Wahlen ist es dem 15-Jährigen wichtig, den Austausch zwischen Kandidaten und Jugendlichen zu ermöglichen. Finanziert wurde er durch das Förderprogramm „Demokratie leben“.

Wichtiges Thema auch in Stutensee: Die Digitalisierung in Schulen

Die anwesenden Jugendlichen hat teils ihr Interesse an Politik hergetrieben, teils sehen sie die Veranstaltung als Möglichkeit, Zugang zur Politik zu finden. Es geht dabei quer durch die Themen Wirtschaft, Soziales, Umwelt und Klima. Als wichtig erachten zum Beispiel alle Diskutanten die Digitalisierung in Schulen.

Abgrenzen will sich Assad Hussain (SPD), stellvertretender Jusos-Landesvorsitzender sowie Kandidat für den Kreistag Karlsruhe-Land und den Gemeinderat Bruchsal, in Sachen Wohnungspolitik von Jan Leombruno (AfD).

„Wir könnten die Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt durch Remigration verringern“, sagt Leombruno, Kandidat bei der Kreistagswahl.

Hussain weist darauf hin, dass Migranten in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht werden und daher keine Wohnungsplätze wegnehmen. „Das sollte man nicht gegeneinander ausspielen“, sagt er.

Der SPD-Politiker sieht andere Lösungsansätze. „Wir müssen zum einen bauen, zum anderen müssen wir Mieten deckeln.“

CDU-Kandidat Marius Biebsch wirbt für kleinere Wohnungen für ältere Menschen

Dem kann Niclas Moldenhauer (FDP), Europakandidat für den Kreis Karlsruhe-Land, nicht ganz zustimmen. „Ich bin kein Fan des Mietendeckels. Er verhindert den Anreiz, Wohnungen zu bauen“, sagt er. „Wir müssen alles dafür tun, dass mehr Wohnungen auf den Markt kommen.“

Neben dem Wohnungsnachbau müsse man älteren Menschen kleinere Wohnungen zur Verfügung stellen, sagt Marius Biebsch (CDU), Kandidat für den Gemeinderat Stutensee und den Kreistag. Gerade im dörflichen Raum würden viele alleine in großen Häusern wohnen. Seien ihre Häuser frei, könnten sie von Familien genutzt werden.

Wir brauchen Wohnraum, der in die Höhe geht. Susanne Suhr

Kandidatin der Grünen

Susanne Suhr (Grüne), amtierende Gemeinderätin in Stutensee und Kandidatin, ergänzt: „Wir brauchen Wohnraum, der in die Höhe geht.“ Das sieht auch Sabrina Heinze, Kandidatin der Freien Wähler, so.

Ein anderes großes Thema dreht sich um Umwelt- und Klimaschutz. „Wenn es um die Reduzierung von CO 2 -Ausstoß geht, ist es eine Tragödie, dass wir der Atomkraft dogmatisch abgesagt haben“, sagt Leombruno.

Heinze verweist auf die Frage des Endlagers. Moldenhauer hält Leombruno die skandinavischen Länder entgegen, in denen durch Windkraft viel Strom generiert wird. „Der Wiedereinstieg in Atomenergien ist in Deutschland nicht machbar.“ Die notwendige CO 2 -Reduktion sei auch ein europäisches Thema. Moldenhauer plädiert für einen CO 2 -Deckel.

In Stutensee geht es auch um Agri-PV

Laut Suhr sind Windkraftanlagen in Stutensee zwar nicht möglich – dafür gebe es zu wenig Wind – die Stadt bekomme jedoch Agri-PV. Darunter versteht man ein Verfahren zur gleichzeitigen Nutzung von Flächen für die landwirtschaftliche Pflanzenproduktion und die Stromproduktion über Photovoltaik.

Wichtig sei, Klimaschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu betrachten. „Gerade in Stutensee haben wir hier noch sehr viel Potenzial“, sagt Suhr.

Verschiedene Akteure wie Architekten und Bauherren müssten mit ins Boot geholt werden. Es komme darauf an, mit Blick in die Zukunft denken. Beim Neubau eines Gebäudes müssten sie den höchsten Standard wählen, auch wenn es nicht der Standard sei, der gefördert wird. Denn es werde teurer werden über den CO 2 -Preis, über die Umweltumlage.

Wir müssen junge Menschen mehr aufklären. Assd Hussain

Stellvertretender Jusos-Landesvorsitzender

Die Notwendigkeit des gemeinsamen Anpackens hebt auch Biebsch hervor. Er verweist auf Förderprogramme der Stadt, etwa für Balkonkraftwerke. Aber auch die Wirtschaft brauche Anreize und Förderprogramme. Man müsse alle Bereiche berücksichtigen.

Ein Anliegen von Hussain: mehr Grünflächen, zum Beispiel Parks zum Verweilen. „Klimaschutz muss vor Ort erlebbar gemacht werden, damit eine Gesellschaft begreift, dass es gut und wichtig für uns selbst ist.“

Grundsätzlich sagt er über die Position der SPD: „Bei uns steht die Sozialverträglichkeit im Mittelpunkt.“ Das bedeute, Klimaschutz müsse so gemacht werden, dass er für die gesamte Gesellschaft möglich sei.

Nur dann könne er auch effektiv sein. Es müsse der ÖPNV ausgebaut und bezahlbar gemacht werden. „So können es auch junge Menschen schaffen, Klimaschutz in den Alltag zu integrieren.“ Heinze betont: „Wir müssen junge Menschen mehr aufklären.“