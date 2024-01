Migranten haben beim Mehrgenerationenhaus in Stutensee die Möglichkeit, Deutsch zu lernen. Vor allem Mütter nehmen das Angebot wahr. Ein Besuch im Unterricht.

Christina kommt aus Sri Lanka. Sie ist 29, will eine Ausbildung zur Erzieherin machen. Dafür muss sie Deutsch lernen. Seit Kurzem besucht sie deshalb einen Integrationskurs im Mehrgenerationenhaus Bürgerwerkstatt in Stutensee.

In der Pause zwischen den Deutscheinheiten sitzt Christina zusammen mit anderen Teilnehmerinnen an einem Tisch. Neben ihr sitzt Mussarat aus Pakistan. Die 28-Jährige ist seit einem Jahr in Deutschland. Um eine Arbeit zu finden, möchte sie die Sprache lernen.

Deshalb ist auch Renuka aus Indien da. Außerdem will die 44-Jährige ihrem Sohn bei seinen Schulaufgaben helfen können. Gemeinsam mit der 31-jährigen Paska haben die drei Frauen im September den Kurs begonnen.

Überwiegend Mütter nehmen an Deutschkursen in Stutensee teil

Laut Organisatorin Silke Hauser werden im Mehrgenerationenhaus in Stutensee aktuell 51 Menschen in drei Kursen unterrichtet – überwiegend Mütter. Deshalb findet der Kurs vormittags und nicht während den Schulferien statt. Platz für die Betreuung der Kinder gibt es in der Bürgerwerkstatt nicht, sagt Hauser.

Wie der Unterricht in Stutensee abläuft, zeigt ein kurzer Besuch im Kurs von Heidrun Lamprecht. Sie unterrichtet aktuell 14 überwiegend ukrainische Frauen. „In Erfüllung gehen“ schreibt Lamprecht mit Kreide gerade an die Tafel. Sie stellt den Kursteilnehmerinnen im Raum Fragen zu ihren Träumen und was ihnen im Leben wichtig ist.

Die Antworten überraschen kaum. „Gesundheit“ ist eine davon. Der Kurs läuft schon einige Monate, die Antworten kommen daher flüssig. Lamprecht verbessert immer wieder kleine Fehler. Wenn mal ein Artikel fehlt oder es der falsche ist, weist sie darauf hin.

Vor den Frauen liegen ihre Kursbücher. Sie sollen darin abgebildete Fotos beschreiben. Später lässt die Lehrkraft einen Radiobeitrag laufen. Die Aufgabe: zuhören und Notizen machen.

Unterrichtssprache in Stutensee ist von vorneherein Deutsch

Susanne Meier unterrichtet immer donnerstag- und freitagvormittags in Stutensee. Dafür habe sie an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe eine Fortbildung absolviert. Alle sechs Lehrkräfte, die im Mehrgenerationenhaus Deutsch unterrichten, brauchen eine entsprechende Zulassungsberechtigung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

„Man lernt viel dazu“, sagt Meier. Sie unterrichtet gerne. In Stutensee sei sie nah dran an den Kursteilnehmern, bekomme viele Geschichten mit und lerne viel Neues über die verschiedenen Kulturen.

Die Unterrichtssprache ist von vorneherein Deutsch. Susanne Meier

Lehrkraft in Stutensee

Für die Lehrkräfte ist der Unterricht eine Herausforderung. Vor ihnen sitzen unter anderem Menschen aus der Ukraine, aus Spanien und Mazedonien. Zum Teil fangen die Teilnehmerinnen bei null an, sagt Meier.

Wie überwindet sie die sprachliche Hürde? „Die Unterrichtssprache ist von vorneherein Deutsch“, stellt sie klar. Gesten und passende Bilder helfen bei der Sprachvermittlung. Außerdem baue sie Spiele und Bewegung zur Auflockerung ein.

Das Ziel des Sprachkurses ist das Niveau B1. Eingeteilt werden die verschiedenen Sprachniveaus in Anfänger A1 bis Experte C2. Das Niveau B1 sieht vor, dass sich die Teilnehmerinnen selbstständig über Dinge unterhalten können, die ihnen bekannt sind.

Das zeigt sich auch im Unterricht. Wohnungsbesichtigung, Einkaufen, Arztbesuche: Die Themen orientieren sich an alltäglichen Dingen.

Integrationskurs in Stutensee kommt gut an

Zurück zum Pausentisch: Der Kurs gefällt Christina. Neben Lesen und Textverständnis gebe es auch mal ein Quiz. Auch ihre Lehrerin lobt sie. Die anderen nicken dabei eifrig.

Die Stimmung im Mehrgenerationenhaus in Stutensee ist locker und freundlich. In den Pausen sind die Frauen aus den unterschiedlichen Regionen der Welt gezwungen, Deutsch zu sprechen. Sie lächeln dabei viel. Organisatorin Hauser betont, wie wichtig der Austausch auch außerhalb des Kurses sei, um das Gelernte zu vertiefen.

Deutsch lernen ist jedoch nur ein Teil des Integrationskurses − zu den 600 Stunden Sprachkurs kommen noch 100 Stunden Orientierungskurs. Darin wird die deutsche Politik und Kultur nähergebracht.