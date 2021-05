Gemeinderäte sind Bürgervertreter. Es ist daher bedauerlich, dass die junge Generation in den Kommunalparlamenten unterrepräsentiert ist.

Parteien, Gemeindeverwaltungen und Wähler stehen in der Pflicht. Sie müssen dafür sorgen, dass die Jugend im Ort gehört wird. Entscheidend aber ist, dass junge Menschen nicht vor der politischen Verantwortung zurückschrecken.

Die Bewegung „Fridays For Future“ zeigt: Die Jugend ist politisiert. Auf kommunaler Ebene kommt davon indes wenig an. Gerade einmal sieben von 160 Gemeinderäten in der Region sind jünger als 30 Jahre.